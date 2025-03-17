Hayati Özok’un otopsi raporu: Kalp krizi ve trafik kazasına bağlı yaralanmalar

Girne’de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Hayati Özok’un otopsi raporuna göre ölüm sebebinin kalp krizi ve kazaya bağlı iç yaralanmalar olduğu tespit edildi.

Girne’de Osman Örek Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 59 yaşındaki Hayati Özok’un yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “Kalp krizi ve trafik kazasına bağlı olarak gelişen kaburga kemikleri ile sternum kemiği kırığı, iç organ yaralanmaları ve hemopnömotoraks” sonucu olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Girne'de Osman Örek Caddesi üzerinde dün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Hayati Özok’a otopsi yapılırken, ölüm sebebinin “eski ve yeni geçirilmiş kalp krizi ve trafik kazasına bağlı olarak gelişen kaburga kemikleri ile sternum kemiği kırığı, iç organ yaralanmaları ve hemopnömotoraks” sonucu olduğu tespit edildi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.