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Hayvan Refahı Yasasına Aykırı Hareket

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Hayvan Refahı Yasasına Aykırı Hareket
Hayvan Refahı Yasasına Aykırı Hareket

31.08.2023 tarihinde, saat 07.00 sıralarında, Gemikonağı’nda Fuat Yakup Sokak üzerinde, H.Ç.(E-73), yönetimindeki araç ile seyir halinde bulunduğu esnada durup aracından, iki adet köpek indirdiğini ve hareket ettiği sırada köpeklerden birinin aracın arkasından koştuğu sırada aracın arka tekerleği ile köpeğe çarpması sonucu köpeğin telef olmasına sebep olmuştur. 

 

Bahse konu şahıs hakkında işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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