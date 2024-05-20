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Hayvancılar Tarım Bakanlığı’nda…. “Sizi ortadan kaldırmaya geldik”

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Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği hükümetin hayvancılık politikalarını protesto etmek için Lefkoşa’da araçlı eylem yapıyor.
Hayvancılar Tarım Bakanlığı’nda…. “Sizi ortadan kaldırmaya geldik”

Et ithalatını, girdi maliyetlerindeki yükselişi, çiğ süt ve canlı hayvan fiyatını belirleme politikasını protesto için eylem kararı alan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’ne bazı sivil toplum örgütleri de destek veriyor.

Hayvancılar, ‘Birlikte yönetecektik, tek başına yönetemedin!’, ‘Üretici bitirdiniz inşallah siz de bitersiniz’ ve ‘Tarlada izi olmayanın harmanda sözü olmaz’ şeklinde pankartlar da taşıyor…

Eylemciler az önce Tarım Bakanlığı önüne ulaştı.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Bakanlık önünde açıklama yaptı.

 

"Mücadeleyi bırakmayacağız"

Naimoğulları, açıklamasında şunları kaydetti:

“Hükümet ardı ardına üreticiye darbe vuracak açıklamalar yapıyor. Ünal Üstel, ‘her şeyi ben bilirim, ben yaparım’ havasında. Sürekli üretici aleyhine karar üretiyorlar. Kıbrıs’ın hayvancısı dün olduğu gibi bugün de mücadele ediyor. Hayvancı toplumun sesi olmaya geldi. Narenciyeyi bitirdiniz, patatesi bitirdiniz ama hayvancıyı bitiremezsiniz. Sizin yanlışlarınızı ortadan kaldırmaya, sizi de ortadan kaldırmaya geldik. İthal et getireceklermiş. Hayatım boyunca böyle bir karar alındığını görmedim. Yıllarca biz ihraç ettik ama bu zihniyet bunu da yapıyor.

KAYNAK:GUNDEM KIBRIS

 

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