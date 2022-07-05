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HBO Max daha gelmeden Türkiye’deki projelerini durdurdu

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Warner Bros Discovery’nin bünyesindeki dijital platform HBO Max Türkiye’nin de aralarından olduğu bazı Avrupa ülkelerinde orijinal yapımlarını durdurduğunu açıkladı.
HBO Max daha gelmeden Türkiye’deki projelerini durdurdu
Fotoğraf: HBO

ABD’nin önde gelen paralı televizyon kanallarından HBO (Home Box Office), geçen yılın mayıs ayında dijitalde HBO Max olarak hizmet vermeye başlamıştı. Bu yıl sonunda da Türkiye’de faaliyete geçeceği bildirilmişti.

 

Variety’nin haberine göre platformun Warner Bros. Discovery’nin bünyesine girmesinin ardından sancılar sürüyor. 3 milyar dolarlık tasarruf hedefi platformun Avrupa’daki projelerini de vurdu.

HBO Max Danimarka, İsveç, Norveç, Finlandiya, Orta Avrupa, Hollanda ve Türkiye’de orijinal içerik üretmeyecek ve bazı içeriklerini platformdan kaldıracak.

Warner Bros. Discovery sözcüsü HBO Max ve discovery+ markalarını tek bir global streaming hizmeti olarak birleştirme çalışmalarının devam ettiğini ve bu süreçte mevcut içerik tekliflerini gözden geçirdiklerini belirtti. Bu sürecin bir parçası olarak söz konusu ülkelerde orijinal içeriklerini durduklarını ve daha yeni bölgeler olan Hollanda ve Türkiye’de henüz başlangıç aşamasında olan projelerini de durdurduklarını ifade etti.

Söz konusu ülkelerde orijinal içerikler durdurulmakla birlikte halihazırda üretilmekte olan yapımlara devam edilece. Henüz duyurulmamış, bazı yeşil ışık yakılan projelerin de devam etmesi bekleniyor.

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