Her 10 kadından 8’inde sıcak basması görülüyor!

Menopoz, yumurtalık aktivitesindeki kayıp sonucu adet kanamalarının, yani doğurganlık döneminin kalıcı bir şekilde sonlandığı doğal bir süreç olarak tanımlanıyor.

Vücut bu dönemde yumurtalıklardan yumurta üretiminin yanı sıra östrojen ve progesteron gibi hormonların üretimini de durduruyor. Biyolojik, psikolojik ve sosyal sonuçları farklılık gösterse de hormon sistemindeki bu değişim kadınların çoğunda benzer şikayetlerin oluşmasına yol açıyor. Dünyada ortalama 51 olan menopoz yaşı ülkemizde 46-48 yaş olarak bildiriliyor. Kadınların yüzde 95’inin 45-55 yaşları arasında menopoza girdiğini belirten Acıbadem Bakırköy Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Baki Erdem, menopozun hastalık değil, kadınların yaşamının önemli bölümünü kapsayan bir dönem olduğuna işaret ederek “Her ne kadar bazı zorlukları beraberinde getirse de alınabilecek önlemlerle menopoz sürecini sağlıklı ve aktif geçirmek mümkün. Örneğin, sağlıklı beslenerek hem kilo almaya ve kemik erimesine karşı kendinizi korur hem de vücudunuzu zinde tutabilirsiniz. Yapacağınız düzenli egzersizler de gece terlemesi ve ateş basması gibi sorunların azalmasını sağlar. Menopozdaki rahatsızlıkların önemli bir bölümü östrojen eksikliğinden kaynaklandığı için hormon tedavisi hakkında doktorunuzla görüşebilirsiniz. Ayrıca kemik erimesi, meme ile rahim kanseri, kalp ve damar hastalıkları gibi gelişebilecek olan bazı hastalıkların erken dönemde tedavi edilebilmesi için rutin kontrollerinizi aksatmamanız da çok önemlidir” diyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Baki Erdem, menopoz döneminde en yaygın görülen 10 sorunu şöyle sıralıyor…

Sıcak basması

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Baki Erdem, sıcak basmasının menopoz döneminin en belirgin sorunları arasında yer aldığına işaret ederek, “Sıcak basması kadınların yüzde 60-80’inde ortaya çıkar. Östrojen hormonundaki düşüş nedeniyle kadınlarda bu dönemde sıcak basmaları görülür. Yüz bölgesinde ya da vücuda yayılma şeklinde görülen sıcak basmasının süresi kadından kadına farklılık göstermekle beraber genellikle 1-2 dakika sürmektedir” diyor.

Gece terlemeleri

Menopoz dönemi sorunlarından bir diğeri ise gece terlemeleri olarak biliniyor. Hormonal değişikliklerden kaynaklanan bu sorun kadınların geceleri ter nedeniyle uyanmalarına yol açabiliyor.

Uyku sorunları

Menopoz dönemine girerken yaşanan uykuya dalmadaki zorluklar uyuma sürelerinin kısalmasına ve buna bağlı olarak kadınlarda yaşam kalitesinin düşmesine neden olabiliyor.

Kilo vermede güçlük

Her ay düzenli olarak gerçekleşen adet kanamalarının yavaşlaması ve sonlanması durumunda kadınların metabolizmalarında yavaşlama ve buna bağlı olarak kilo vermede zorluk yaşanabiliyor. Genellikle sadece birkaç kilo alınsa da bazı kadınlarda kilo artışı fazla oluyor ve bunun sonucunda obezite gibi pek çok sağlık sorunu gelişebiliyor.

Kaygı ve anksiyete

Menopoz döneminin psikolojik sorunları arasında duygu durum değişiklikleri yer alıyor. Sinirlilik, stres, kaygı ile anksiyete görülebiliyor ve sinirleri kontrol etmek daha zor bir hal alıyor. Bu durum çoğunlukla hormonlardaki bozulmalardan kaynaklansa da uykusuzluk ve yorgunluğun da rolü olabiliyor.

Osteoporoz

Osteoporoz, yani kemik erimesini “kemiklerin yoğunluğunun azalması ve kemiklerin kırılgan hale gelmesi” olarak tanımlayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Baki Erdem “Menopoz döneminde, kadınların vücutlarında östrojen hormonu seviyeleri azalır. Bu hormon azalması, kemiklerin kalsiyum emilimini etkileyerek kemik yoğunluğunun azalmasına yol açar. Kemiklerin azalan yoğunluğu da kemiklerin kolayca kırılabildiği osteoporozun oluşmasına neden olabilir” diyor.

Halsizlik ve yorgunluk

Menopoza geçiş döneminde sıklıkla yaşanan uyku sorunlarına bağlı olarak kadınlarda baş ağrıları, vücut ağrısı ya da yorgunluk oluşuyor. Halsiz ve yorgun hissetme, menopozun yaygın belirtileri arasında yer alıyor.

Saç dökülmesi

Vücutta salgılanan östrojen ve progesteron hormonlarının azlığından kaynaklanan menopoz belirtileri arasında saç dökülmesi de yer alıyor. Saçlar bu dönemde sadece dökülmüyor, aynı zamanda inceliyor ve daha geç uzuyor.

Vajinal kuruluk

Vajinal kuruluk en temel menopoz sorunları arasında yer alıyor. Vücudun fizyolojik yapısının farklılık göstermesi ve östrojen seviyesinin düşmesi vajinal dokuların incelmesine ve ıslaklığın azalıp nemin kaybolmasına, yani kuruluğa neden oluyor.

Cinsel isteksizlik

Östrojen hormonunun azalmasına bağlı olarak menopoz döneminde cinsel istekte azalma da görülebiliyor. Menopoz dönemindeki her 10 kadından 8’inin bu sorunu yaşadığı belirtiliyor.