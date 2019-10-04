Miyop ve astigmattan sonra en çok görülen göz hastalığı hipermetroptur. Bu hastalık farklı yaş gruplarından pek çok kişiyi etkilemektedir. Hipermetrop, yakındaki nesnelerin bulanık göründüğü bir göz rahatsızlığıdır. Bu hastalığa sahip olanlar yakını görmekte zorlanırlar ancak uzaktaki şeylere bakarken görüşleri daha nettir. Gözlerinizin sık sık yorgun olduğunu düşünüyorsanız ve gözlerinize yakın nesnelere odaklanmada sorun yaşıyorsanız, hipermetrop olabilirsiniz. Bu hastalık hakkında bilgi edinmek işinize yarayabilir. Hipermetrop nedir, nasıl oluşur ve tedavisi nasıl yapılır konuları ile ilgili her şey bu yazıda!

Hipermetrop Hastalığı Nedir?

Hipermetrop olarak da bilinen uzak görüşlülük, ışığın retina yerine arkasına odaklandığı bir hastalıktır. Bu, yakın nesnelerin bulanık görünmesine neden olurken, hipermetrop hastalarına uzak nesneler normal görünebilir. Diğer semptomlar baş ağrısı ve göz yorgunluğunu içerebilir. En kısa tanımlaması ile hipermetrop bu şekilde anlatılabilir.

Hipermetrop Neden Meydana Gelir?

Gelelim bu hastalığın neden oluştuğuna… Gözümüz aynı bir kamera gibidir. Size net görüş sağlayan taraf ise gözünüzün arkasına yer alır. Retina adı verilen bir bu organ gördüğümüz görüntüdeki netliği sağlar. Hipermetrop ışığın doğru odaklanmadığından, retinanın arkasından geçen ışıktan kaynaklanır. Görme işlemi bu şekilde meydana gelir.

Bunun bir nedeni, gözbebeklerinizin normalden kısa olması olabilir. Bu, retinanın göz bebeğine daha yakın olduğu ve ışığın retinanın içinden geçmesine neden olduğu anlamına gelir. Normal bir göz genellikle 23 milimetre uzunluğundadır, bu nedenle hipermetrop hastalığına sahip olan bir göz 23 milimetreden daha kısa olacaktır.

Alternatif olarak, eğer korneanız düzse, bu da hipermetrop hastalığına neden olabilir. Korneanın retinaya ışığı yönlendirmek için kıvrılması gerekir.

Bu faktörlerin her ikisi de hipermetrop sorununa neden olur, çünkü ışığın retinadan geçmesine neden olur. Bu, bulanık görmeyle sonuçlanır ve günlük hayatınızı etkileyebilir.

Nadir durumlarda, hipermetrop diyabet ve retinadaki kan damarları ile ilgili problemlerden kaynaklanabilir. Eğer şeker hastalığına sahipseniz ve gözlerinizle ilgili bir probleminiz varsa, mutlaka bir doktora gitmelisiniz.

Hipermetrop Hastalığının Sınıflandırmaları Nelerdir?

Hipermetrop, tipik olarak klinik görünümüne, ciddiyetine veya gözün akıcı durumu ile ilgili olarak sınıflandırılır. Üç klinik hipermetrop kategorisi vardır.



Basit hipermetrop: Biyolojik çeşitlilik nedeniyle doğal olarak oluşur.



Patolojik hipermetrop: Hastalık, travma veya anormal gelişimden kaynaklanır.



İşlevsel hipermetrop: Gözün uyum kabiliyetini engelleyen felce neden olur.



Ayrıca üç kategori ciddiyeti vardır:



Düşük Hipermetrop: Kırılma hatası +2.00 diyoptriden (D) düşük veya eşittir.



Ilımlı Hipermetrop: Kırılma hatası +2.00 D'den +5.00 D'ye kadar



Yüksek Hipermetrop: Kırılma hatası +5,00 D'den büyük



Hipermetrop Hastalığının Tedavisi Nasıl Yapılır?

Hipermetrop rahatsızlığının pek çok farklı tedavi seçeneği vardır. Temelde bunlar gözlükler, kontakt lensler veya cerrahi işlemler şeklinde özetlenebilir. Kontakt lensler daha geniş bir görüş alanı sunarken gözlükler en kolay olanıdır. Cerrahi korneanın şeklini değiştirerek çalışır. Uzak görüşlülük temel olarak küçük çocukları etkiler; 6 yaşında % 8 ve 15 yaşında % 1'dir. Daha sonra 40 yasından sonra tekrar daha yaygın hale gelir. Hipermetrop insanların yaklaşık yarısını etkiler.

Gözlükle Hipermetrop Tedavisi

Hipermetrop hastalığı karşısında en önemli tedavi yöntemi gözlük kullanmaktır. Uzun zamandır yakındaki nesneleri görmekte zorlandığınızı düşünüyorsanız, göz doktoruna gitme zamanınız gelmiş olabilir. Basit bir göz muayenesi sayesinde bu durumu teşhis edebilirisiniz. İhtiyaç duymanız durumunda doktorunuz size bir gözlük yazacaktır.

Hipermetrop karşıtı olan gözlükler, + numaraya sahiptir. Bu nedenle bu gözlüklerin gözü daha büyük gösterebilirler. Eğer bu durumdan rahatsız olursanız, inceltilmiş cam teknolojisi ile hazırlanmış olan bir gözlük kullanabilirsiniz. Bu camlar daha esnek ve daha hafiftir.



Peki gözlüğünüze nasıl bakacaksınız?

Mercekleri kuruyken silmeyin. Yüzeyindeki kirler veya temizleme bezindeki tozlar çiziklere neden olabilir.

Lensleri mendil, kağıt havlu veya kağıt peçeteyle silmeyin. Pürüzlü bir yüzeye sahip olabilirler.

Lenslere ve kaplamalarına zarar verebilecek amonyak, çamaşır suyu, sirke veya pencere temizleyicisi kullanmayın.

Merceğine tükürmeyin. Tükürük yağ veya zarar verebilecek başka bir şey içerebilir".

Korumasız gözlükleri bir çantaya, cebe veya çantaya koymayın.

Gözlükleri düzenli olarak lavabonun üstüne yerleştirmeyin. Sıçrama, spreyler ve kozmetikler mercekleri kirletebilir ve saç spreyi veya parfüm yansıtıcı olmayan kaplamaya zarar verebilir.

Gözlükleri sıcak bir arabada bırakmayın. Özellikle gösterge tablosunun üst kısmından kaçının.