Hırsızlık ve Hırsızlık Mal Kabulü

19.09.2023 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet göteren bir emlak ve temizlik şirketinin ofisi içerisinde muhafaza edilen elektrikli süpürge çalınmıştır.
Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen F.M.(E-42) tespit edilerek yapılan ileri sorgulamada, çalınan elektrikli süpürgenin Lefkoşa’da H.H.(E-46) tarafından piyasa değerinin altında satın alındığı tespit edilmiştir.
Söz konusu elektrikli süpürge, H.H.’nin tasarrufunda tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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