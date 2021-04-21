Hırsızlık yaparken yakalanınca iş yeri sahibini darp etti!

20.04.2021 tarihinde, 12:30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren “Demiralp İletişim” isimli iş yerine müşteri olarak giden M.A.R.M.A.Q.(E-24), iş yeri içerisinde satış için muhafaza edilen bir adet cep telefonunu gizlice alıp cebine saklamaya çalıştığı sırada iş yeri çalışanı Memduh TEK’in kendisini fark etmesi üzerine kaçmaya çalıştığı esnada elleri ile Memduh TEK’in göğsüne vurup ittirerek yere düşürmek suretiyle sol kolunun çatlamasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıs olayın hemen akabinde iş yeri çalışanı tarafından suçüstü hali gereği tutuklanmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahsın,19.04.2021 tarihinde, Girne’de faaliyet gösteren Mert Optik isimli iş yerinden iki adet güneş gözlüğünü, 13.04.2021 tarihinde de “Şokmar” isimli marketten kablosuz telefon kulaklığını çaldığı tespit edilmiştir. Çalınan eşyalar zanlının tasarrufunda bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.