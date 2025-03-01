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Hırsızlıktan aranıyordu, uyuşturucuyla yakalandı: 3 gün tutuklu

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Girne’de 2 Ekim 2024’te bir petrol istasyonunda yaşanan cep telefonu hırsızlığıyla ilgili aranan ve Lefkoşa’da uyuşturucu maddeyle tutuklanan E.M.H.A.D mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı.
Hırsızlıktan aranıyordu, uyuşturucuyla yakalandı: 3 gün tutuklu

Polis memuru Ozan Özder mahkemede olguları aktardı.

Polis, 2 Ekim 2024’te bir petrol istasyonunda yaşanan cep telefonu hırsızlığıyla ilgili aranan zanlının Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şubesi ekibi tarafından tespit edildiğini kaydetti.

Polis, söz konusu şahsın tasarrufundaki çantada ve kaldığı otel odasında yapılan aramalarda, yaklaşık 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu, 2 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet hap, tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğu düşünülen bir adet ucu yanık sigara, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazinin bulunduğunu kaydetti.

Polis memuru, ayrıca uyuşturucu madde satışından temin edildiği değerlendirilen 8 bin 125 TL ile 20 Euro nakit paranın emare alındığını söyledi. 

Polis, zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini ve 24 Şubat’ta aranan bir şahıstan 7 gram uyuşturucu, bir hafta önce de yine aranan bir şahıstan uyuşturucu hap aldığını belirtti.

Zanlının verdiği gönüllü ifadenin araştırılacağını, aranan şahıs olduğunu söyleyerek, üç gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

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