  • BIST 5.759,11
  • Altın 1597.495
  • Dolar 25.7312
  • Euro 27.8133
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAAspartam gerçekten kansere yol açıyor mu?

Hollanda Kralı Willem Alexander özür diledi

» »
Hollanda Kralı Willem Alexander, ülkesinin kölelikteki rolü nedeniyle resmen özür diledi.
Hollanda Kralı Willem Alexander özür diledi

Kral Willem Alexander, Hollanda’nın köle ticaretini yasaklamasının yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende, ülkesinin kölelikteki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Alexander, “Bugün karşınızda duruyorum. Bugün kralınız ve hükümetin bir üyesi olarak bizzat özür diliyorum. Kelimelerin ağırlığını kalbimde ve ruhumda hissediyorum.” ifadesini kullandı.

AF DİLEDİ

Orange-Nassau Hanedanlığı’nın kölelikteki “kesin rolünün” belirlenmesi amacıyla bir çalışma yapılması için talimat verdiğini belirten Alexander, insanlığa karşı bu suç karşısında harekete geçmekteki açık şekildeki başarısızlık için af diledi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte de Aralık 2022’de ülkesinin kölelik tarihi ve köle ticaretindeki rolü sebebiyle hükümeti adına resmi olarak özür dilemişti.

Güney Amerika ve Afrika’nın kıyı kesimlerinde sömürge yönetimi kuran Hollanda, 16. yüzyılın sonlarında “Transatlantik” bölgesinde köle ticaretine başlamış ve “altın çağı”nı yaşadığı 17. yüzyılın ortasında Güney Amerika ile Avrupa arasındaki köle ticaretinin en önemli aktörlerinden biri olduktan sonra 1 Temmuz 1863’te köle ticaretini resmen yasaklamıştı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Miçotakis: Göçmen sorunu için AB Türkiye’ye yardım edebilir01 Temmuz 2023 Cumartesi 09:39
  • Fransa'da ülke genelinde gösteriler sürüyor, hükümet artık OHAL seçeneğini dışlamıyor30 Haziran 2023 Cuma 18:44
  • Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Sosyal medya şiddeti körüklüyor, hassas içerikler kaldırılmalı30 Haziran 2023 Cuma 17:53
  • Almanya’yı karıştıran çıkış: Türk dönerine yasak tartışması büyüyor30 Haziran 2023 Cuma 13:49
  • Fransa’daki olaylar büyüyor: Bir ülkede daha halk sokağa döküldü yüzlerce gözaltı var30 Haziran 2023 Cuma 11:49
  • Fransa’da 17 yaşındaki genci öldüren polis tutuklandı30 Haziran 2023 Cuma 11:24
  • Fransa’da ortalık karıştı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi30 Haziran 2023 Cuma 10:31
  • Stoltenberg bir yıl daha görevde kalıyor30 Haziran 2023 Cuma 10:13
  • Yunanistan’da seçimi kaybeden muhalefet lideri istifa etti29 Haziran 2023 Perşembe 20:15
  • Almanya’da çarpıcı ‘Müslümanlık’ raporu29 Haziran 2023 Perşembe 18:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti