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Hollanda’da ırkçılığa karşı gösteri

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Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, 21 Mart Komitesi tarafından ırkçılık ve ayrımcılık karşıtı gösteri yapıldı.
Hollanda’da ırkçılığa karşı gösteri

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunca organize edilen gösteri için Amsterdam’daki Dam Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, Hollanda’da ve dünyadaki aşırı sağcı politikaları protesto etti.

Pek çok Hollandalının yanı sıra mültecilerle farklı etnik kökenlerden ve topluluklardan eylemcilerin katıldığı gösteriye, “faşizme, ırkçılığa, ayrımcılığa ve İslamofobiye hayır” mesajı verildi.

“IRKÇILIK DEVAM EDİYOR”

Yapılan konuşmalarda, 15 Mart'ta yapılan eyalet meclisi seçimlerinde ayrılıkçı partilerin oylarının azalmasına karşı ülkede ırkçılığın halen devam ettiğine dikkat çekildi.

Konuşmacılar, Hollanda’daki ayrımcı politikaların yanı sıra, İsrail yönetiminin Filistinlilere yönelik apartheid uygulamaları, Afganistan’daki Taliban yönetiminin kızların üniversite eğitimini askıya alması ve İran'da Mahsa Amini’nin öldürülmesine tepki gösterdi.

Göstericiler, “Irkçılığa karşı birlik”, “Mültecilik suç değil”, “Faşism ve ırkçılığa karşı beraber”, “Mültecilere kapı açık”, “Herkes eşittir”, “Irkçılık bir fikir değildir”, “Apartheid’e karşı birlik” yazılı dövizler taşırken, “Mülteciler buraya hoş gelir”, “Irkçılığı durdur” ve “İslamofobiyi durdur” sloganları attı.

OLAYSIZ SONA ERDİ

Göstericiler, konuşmaların ardından Dam Meydanı’ndan Portekiz Sinagogu’nun önündeki “Tersane İşçisi” heykeli önüne yürüdü.

Çok sayıda polisin görev aldığı yürüyüş, olaysız sona erdi.

Hollanda’da tersane işçilerinin, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin Yahudilere yönelik şiddet eylemlerini protesto etmek için 25 Şubat 1941’de greve gitmesi anısına yapılan “Tersane İşçisi” heykeli şehirdeki Portekiz Sinagogu önünde bulunuyor. 

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