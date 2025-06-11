Hong Kong 'silahlı devrimi savunan' mobil oyun nedeniyle vatandaşlarını uyardı

Hong Kong polisi vatandaşları, oyuncuların "komünist rejimi devirmelerine" olanak tanıyan bir mobil oyunu indirmemeleri ya da paylaşmamaları konusunda uyararak, ulusal güvenlik yasaları uyarınca cezalandırılabileceklerini açıkladı.

Polis insanları mobil uygulamanın geliştiricisine fon sağlamamaları konusunda uyardı.

"Reversed Front: Bonfire, 'Tayvan bağımsızlığı' ve 'Hong Kong bağımsızlığı' gibi ayrılıkçı gündemleri teşvik etmek, silahlı devrimi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin temel sisteminin devrilmesini savunmak amacıyla bir oyun kisvesi altında piyasaya sürülmüştür."

Bir video oyununu kınamak için yapılan ilk uyarı olan bu açıklama, kolluk kuvvetlerinin 2019'da hükümet karşıtı protestoları takip eden baskıyı genişlettiğini gösteriyor.

Yetkililer, Pekin tarafından dayatılan 2020 ulusal güvenlik yasası ve geçen yıl yürürlüğe giren benzer, yerel mevzuat kapsamında kovuşturmalar yoluyla birçok muhalif sesi susturdu.

Pekin ve Hong Kong hükümetleri, kentin ulusal güvenlik yasalarının protestoların ardından kente istikrarın geri gelmesi için gerekli olduğunda ısrar ediyor.

Reversed Front: Bonfire, polisin uyarısı hakkında doğrudan yorum yapmayan ESC Taiwan tarafından geliştirildi. Ancak geliştirici, uygulamanın Facebook sayfasında, oyunun adıyla ilgili Google aramalarında bir artış olduğunu ve bir Hong Kong yayıncısının salı günkü gelişmeyle ilgili haberini paylaştı.

Oyunun web sitesine göre, oyuncular "komünist rejimi devirmek" için diğerlerinin yanı sıra Hong Kong, Tibet, Uygur, Tayvan veya Cathaysian Rebel gruplarının rolünü üstlenebilirler. Ayrıca tüm düşmanları yenmek için komünistlere liderlik etmeyi de seçebilirler.

Web sitesi oyunun "kurgusal olmayan bir çalışma olduğunu söylüyor. Bu oyunda ÇHC'nin [Çin Halk Cumhuriyeti] gerçek kurumları, politikaları ya da etnik gruplarıyla kurulan benzerlikler kasıtlıdır" deniyor.

Çarşamba günü itibarıyla, Nisan ayında piyasaya sürülen oyun artık Hong Kong'daki Apple App Store'da bulunamıyordu.

Geliştirici geçtiğimiz ay Google Play'in, kullanıcıların isimlendirmede nefret dilini benimsemelerini yasaklamadığı için uygulamayı kaldırdığını söyledi.

Apple, Google ve Meta hemen yorum yapmadı.