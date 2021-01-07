HÜR-İŞ Eylemi yasaklandı!

Hür-İş Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, asgari ücretin belirlenmesi için bugün Meclis önünde yapacakları eylemin yasaklanmasını değerlendirdi:

“BUNUN ADI SİYASİ ENGELDİR”

Kendisine bağlı sekiz sendikanın temsilcisiyle bugün Meclis önünde asgari ücretin belirlenmemesini protesto etmeye hazırlanırken eylemi yasaklanan Hür-İş Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, “Bunun adı siyasi engeldir. Kimse bizi susturamaz. Bu asgari ücret bir an önce belirlenmelidir” dedi. Çalışma Bakanı’nı en geç pazartesi günü asgari ücret masasını toplamaya çağıran Serdaroğlu, “Yaşanan bu durum toplumsal hayatımızı virüsten daha tehlikeli bir duruma sokmaya başlamıştır, hükümeti uyarıyoruz” diye konuştu.

Hür-İş Web TV’de yaptığı açıklamada bugün Meclis önünde yapacakları eylemin yasaklanmasına tepki gösteren Ahmet Serdaroğlu, şunları söyledi:

DEVLET ALDIĞI KARARLARA UYMUYOR

“Sağlık Üst Kurulu’nun aldığı kararlar doğrultusunda kaymakamlık aracılığıyla verilen kararlara uyduk. Ancak devlet bu kararları alırken kendi de uymalı. Birkaç gün önce devletin açık artırmayı ne şekilde yaptığını izledik. Devlet kendi koyduğu yasaklara uymuyor. Ama bize engel olmaya çalışıyorlar. Hükümetin aldığı kararlar sağlıklı değildir, ucu açık kararlardır. Bölge gezileri, toplantılar yapıyorlar. O toplantıların nasıl yapıldığını da görüyoruz. Bize yapılan bu davranış, asgari ücretin belirlenmesi taleplerine karşılık siyasi bir engel koymaktır. Asgari ücret komisyonu toplanmasın diye de atamalar yapılmıyor. Bunlar hep siyasilerin yaptığı oyundur. Biz asgari ücretliyi oraya toplamayacaktık. En fazla 10 kişi orada düşüncemizi dile getirecektik ama izin vermediler.

MECLİS ÖNÜNDE NE SÖYLEYECEKTİ?

Meclis önünde yapacağımız açıklamada Çalışma Bakanlığı ile ilgili tıkanıklığı dile getirecektik. Müsteşar atanamadığı için asgari ücret masası toplanamıyor. Bu da hükümetin suçudur. Sen birini görevden alıyorsan yerine hemen birini atamak zorundasın. Sürekli icraattan kaçıyorlar. Hala daha meclis başkanını seçemiyorlar. Bu acı bir şeydir. Sosyal devlet olma gereğini yerine getiremiyorlar. Sorumluluklarından kaçıyorlar.

ÇALIŞMA BAKANI ÇAĞMAN’A ÇAĞRI

Buradan Çalışma Bakanı Sayın Koral Çağman’a seslenmek istiyorum. Kendisine, bize verdiği sözü hatırlatıyorum. Hükümet güvenoyu alır almaz ilk iş olarak asgari ücret masasını toplayacağını söylemişti. Niyet varsa atamalar yapılır ve bu masa toplanır. Atama yapılmazsa da bakanın yetkileri arasında masaya başkanlık yapmak da vardır. Kendisi masaya başkanlık yapsın ve bu asgari ücreti belirleyelim.

VİRÜSTEN DAHA TEHLİKELİ

Önce sağlık diyoruz ama önce sağlığın olması için de sağlıklı ortam olması gerekir. Hükümetin oluşturduğu ortam sağlıksız bir ortamdır. Yarattıkları kaos ortamı virüsten daha tehlikelidir. Bizi kimse susturamayacak. Her ne pahasına olursa olsun bu asgari ücret masasını toplatacağız. Bu yasanın verdiği bir haktır. Sorumluluklarından kaçamazlar. Kararlıyız. Onlar kaçarlarsa biz hatırlatacağız.”