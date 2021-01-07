  • BIST 1.513
  • Altın 451,914
  • Dolar 7,3199
  • Euro 8,9811
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAPilli: 20'si yerel 26 pozitif vaka

HÜR-İŞ Eylemi yasaklandı!

» »
Hür-İş Federasyonu Başkan Vekili  Ahmet Serdaroğlu, asgari ücretin belirlenmesi için bugün Meclis önünde yapacakları eylemin yasaklanmasını değerlendirdi:
HÜR-İŞ Eylemi yasaklandı!

Hür-İş Federasyonu Başkan Vekili  Ahmet Serdaroğlu, asgari ücretin belirlenmesi için bugün Meclis önünde yapacakları eylemin yasaklanmasını değerlendirdi:

“BUNUN ADI SİYASİ ENGELDİR”

Kendisine bağlı sekiz sendikanın temsilcisiyle bugün Meclis önünde asgari ücretin belirlenmemesini protesto etmeye hazırlanırken eylemi yasaklanan Hür-İş Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, “Bunun adı siyasi engeldir. Kimse bizi susturamaz. Bu asgari ücret bir an önce belirlenmelidir” dedi. Çalışma Bakanı’nı en geç pazartesi günü asgari ücret masasını toplamaya çağıran Serdaroğlu, “Yaşanan bu durum toplumsal hayatımızı virüsten daha tehlikeli bir duruma sokmaya başlamıştır, hükümeti uyarıyoruz” diye konuştu.

Hür-İş Web TV’de yaptığı açıklamada bugün Meclis önünde yapacakları eylemin yasaklanmasına tepki gösteren Ahmet Serdaroğlu, şunları söyledi:

DEVLET ALDIĞI KARARLARA UYMUYOR

“Sağlık Üst Kurulu’nun aldığı kararlar doğrultusunda kaymakamlık aracılığıyla verilen kararlara uyduk. Ancak devlet bu kararları alırken kendi de uymalı. Birkaç gün önce devletin açık artırmayı ne şekilde yaptığını izledik. Devlet kendi koyduğu yasaklara uymuyor. Ama bize engel olmaya çalışıyorlar. Hükümetin aldığı kararlar sağlıklı değildir, ucu açık kararlardır.  Bölge gezileri, toplantılar yapıyorlar. O toplantıların nasıl yapıldığını da görüyoruz. Bize yapılan bu davranış, asgari ücretin belirlenmesi taleplerine karşılık siyasi bir engel koymaktır. Asgari ücret komisyonu toplanmasın diye de atamalar yapılmıyor. Bunlar hep siyasilerin yaptığı oyundur. Biz asgari ücretliyi oraya toplamayacaktık. En  fazla  10 kişi orada düşüncemizi dile getirecektik ama izin vermediler.

MECLİS ÖNÜNDE NE SÖYLEYECEKTİ?

Meclis önünde yapacağımız açıklamada Çalışma Bakanlığı ile ilgili tıkanıklığı dile getirecektik. Müsteşar atanamadığı için asgari ücret masası toplanamıyor. Bu da hükümetin suçudur. Sen birini görevden alıyorsan yerine hemen birini atamak zorundasın.  Sürekli icraattan kaçıyorlar. Hala daha meclis başkanını seçemiyorlar.  Bu acı bir şeydir. Sosyal devlet olma gereğini yerine getiremiyorlar. Sorumluluklarından kaçıyorlar.

ÇALIŞMA BAKANI ÇAĞMAN’A ÇAĞRI

Buradan Çalışma Bakanı Sayın Koral Çağman’a seslenmek istiyorum. Kendisine, bize verdiği sözü hatırlatıyorum. Hükümet güvenoyu alır almaz ilk iş olarak asgari ücret masasını toplayacağını söylemişti. Niyet varsa atamalar yapılır ve bu masa toplanır. Atama yapılmazsa da bakanın yetkileri arasında masaya başkanlık yapmak da vardır. Kendisi masaya başkanlık yapsın ve bu asgari ücreti belirleyelim. 

VİRÜSTEN DAHA TEHLİKELİ

Önce sağlık diyoruz ama önce sağlığın olması için de sağlıklı ortam olması gerekir. Hükümetin oluşturduğu ortam sağlıksız bir ortamdır. Yarattıkları kaos ortamı virüsten daha tehlikelidir. Bizi kimse susturamayacak. Her ne pahasına olursa olsun bu asgari ücret masasını toplatacağız. Bu yasanın verdiği bir haktır. Sorumluluklarından kaçamazlar. Kararlıyız. Onlar kaçarlarsa biz hatırlatacağız.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lions Kulüplerinden Kalkanlı’daki Yaşam Evi’ne Yiyecek Bağışı07 Ocak 2021 Perşembe 13:55
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı07 Ocak 2021 Perşembe 13:52
  • DAÜ-SEN:''Yüzyüze eğitim için yerel bulaş bitmelidir!''07 Ocak 2021 Perşembe 13:49
  • CTP:''Acil eylem planına bugün ihtiyaç var, yarın geç olabilir!''07 Ocak 2021 Perşembe 13:47
  • Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'de yaşanan olaylara ilişkin açıklama07 Ocak 2021 Perşembe 13:44
  • Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası… Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’nden Duyarlılık Çağrısı07 Ocak 2021 Perşembe 13:05
  • Lastik Değişimi Parasını Çaldılar07 Ocak 2021 Perşembe 12:50
  • Otopsisi Tamamlandı.07 Ocak 2021 Perşembe 12:45
  • Teknoloji Üreten Gençliğin Heyecanla Beklediği An Geldi!07 Ocak 2021 Perşembe 12:42
  • Girne’de sakin Sedat AKKOYUN Vefat Etti07 Ocak 2021 Perşembe 12:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti