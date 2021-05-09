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İdamdan 4 yıl sonra: DNA sonuçları katilin başkası olabileceğini gösterdi!

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ABD’de 1993 yılında Debra Reese adlı kişiyi öldürdüğü iddiasıyla idam edilen Ledell Lee’nin ailesinin avukatları, cinayette kullanılan kanlı sopadaki DNA bulgularının başka birine ait olduğunu buldu.
İdamdan 4 yıl sonra: DNA sonuçları katilin başkası olabileceğini gösterdi!

ABD’de 1993 yılında Debra Reese adlı kişiyi öldürdüğü iddiasıyla idam edilen Ledell Lee’nin ailesinin avukatları, cinayette kullanılan kanlı sopadaki DNA bulgularının başka birine ait olduğunu buldu.

Reese’i öldürmek suçlamasıyla yakalandığı ilk günden 2017 Nisan ayında ölüm cezasının infaz edildiği güne kadar masum olduğunu belirten Lee, Arkansas Pulaski ilçesinde Ekim 1995 yılında ölüm cezasına mahkum edilmişti.

Masumiyet Projesinden Nina Morrison Washington Post’a yaptığı açıklamada, yeni bulunan DNA sonuçlarının “tam değil parça parça olmakla birlikte önemli olduğunu ve daha fazla bulguya kapı aralayacağını” belirtti.

Arkansas Valisi Asa Hutchinson ise bu hafta başında yaptığı basın açıklamasında 2017 yılında gerçekleştirilen infazı savundu.

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