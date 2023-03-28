İftar ve sahurda neden hurma yemeliyiz?

Yurdakul, ‘‘Mucizevi besinlerden biri olan hurma zengin mineral, vitamin ve lif içeriğiyle şifa kaynağıdır. Dolayısıyla iftar ve sahurda bu meyveyi sofranızdan eksik etmeyin’’ dedi.

Hurmanın düzenli ve ölçülü tüketildiği takdirde sağlığa pek çok yararı olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Betül Yurdakul, özellikle ramazan sofralarından ihmal edilmemesi gereken bu meyveyle ilgili bilinmesi gerekenleri şöyle anlattı…

Uzman Diyetisyen Betül Yurdakul

Faydaları saymakla bitmiyor

Ramazan'da uzun süreli açlık, kan şekerini düşürebiliyor. Ancak bu sorun iftarda tüketilecek 2 hurma ile dengelenebilir. Böylelikle enerjiniz yerine gelir. Üstelik lifli bir yapıya sahip olan hurma iftarda fazla yemek yemenizi engeller. Gün içinde kaybedilen vitamin ve mineralleri yerine koymak için de pratik bir çözümdür. Sahurda tüketmeniz ise tokluk sürenizi uzatır. Ayrıca tatlı krizlerinde de imdada yetişecek sağlıklı bir alternatiftir.

Kansızlığa birebirdir

Demir eksikliği yaşayan bireylere de faydalıdır. İçeriğindeki demir kansızlık riskini en aza indirir.

Anne sütünü artırır

Hurmadaki meyve şekeri olan fruktoz susama hissini artırarak daha çok su içmeyi sağlar. Böylelikle anne sütü artırır.

Sindirim sorunlarını önler

Lif içeriği sindirim sistemine de önemli faydalar sağlayıp, yaşanabilecek sindirim problemlerinin önüne geçer. İçerdiği melatonin de sindirim sistemi için faydalıdır.

Bağışıklığı güçlendirir

Hurma, doyuruculuğu, içerdiği besin ögeleri, vitamin ve minerallerle sağlık açısından da değerli bir besindir, önemli bir antioksidandır. Zengin A, B1, B2, C vitamini ve flor kaynağıdır. Bu içerikleriyle bağışıklık sistemini güçlendirir.

Karaciğer dostudur

Hurma içerdiği B grubu vitaminlerle karaciğere de faydalıdır. Karaciğerin güçlenmesini sağlar, karaciğer yağlanmasını önler ve toksik maddelerin vücuttan atılmasını kolaylaştırır.

Kanser riskini azaltır

Düzenli olarak tüketilen hurma zengin selenyum ve yüksek lif içeriğiyle kanser riskini azaltır.

Kan şekerini dengeler

Günlük hayatımızda da hurma iyi bir ara öğün seçeneğidir. Ara öğünde yoğurtla birlikte veya avuç içi ölçüsünde yağlı tohumlar (çiğ badem, ceviz, fındık vb.) beraber tüketildiğinde kan şekerini dengeleyici etki gösterir ve tokluk hissi verir.

Stresi giderir

Hurmadaki B6 vitamini sinir sistemini ve kasları güçlendirir. İçerdiği magnezyum da strese karşı önleyici ve stres giderici etki gösterir.

Cildi yeniler

Antioksidan ve besleyici özelliğinden dolayı cildi yenileyerek, sağlıklı bir görünüm kazandırır.

Kalbi korur

Hurma mükemmel potasyum kaynağıdır. Potasyum kalp hızı ve kan basıncının düzenlenmesine yardımcı hücre ve vücut sıvıları önemli bir bileşendir. Düzenli tüketildiğinde felç ve kalp-damar hastalıklarına karşı koruma sağlar.

Kemik sağlığını destekler

Hurma içerdiği kalsiyum ve fosfat ile genel olarak kemik sağlığına katkıda bulunur. Kemik hastalıklarından koruyucu etkisi de vardır.

Bir kerede 2-3 adetten fazla tüketilmemeli

Kuru hurma; folik asit, potasyum, demir, kalsiyum ve lif açısından iyi bir besin kaynağıdır. Günde 2-3 adet kuru hurma, 1 adet meyve yerine tüketilebilir. Bir kerede 2-3 adetten çok tüketilmemesi gerekir. Ramazan ayında 2 adet iftarda, 2 adet de sahurda tüketilmesi yeterlidir. Dolayısıyla, porsiyon kontrolü yapmak, özellikle insülin direnci olan bireyler için çok önemlidir. Daha yüksek miktarlarda tüketmek kan şekeri dalgalanmalarına ve iç yağlanmaya sebep olabilir. Özellikle metabolik sendrom veya diyabet gibi kan şekerinde sorunlar yaratan rahatsızlıkları olanlar dikkatli tüketmelidir.