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II. Hrisotsomos: Putin'in bu kadar düşebileceğine inanmazdım

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II. Hrisotsomos: Putin'in bu kadar düşebileceğine inanmazdım
II. Hrisotsomos: Putin'in bu kadar düşebileceğine inanmazdım

II. Hrisostomos, Alithia’ya yaptığı özel açıklamada, Rusya tarafından Ukrayna’da yapılanların kabul edilemez olduğunu söyledi. Hrisostomos, “Rusya Devlet Başkanı’nın 40-50 milyon kişinin yaşadığı fakir bir ülkeyi mahvederek, ölenlerin insan olduğunu düşünmeyerek bu kadar düşebileceğine asla inanmazdım” dedi.

Hrisostomos, “Sayın Putin, kiliseye gidiyor, haç çıkartıyor, tövbe ediyor ama öte yandan öldürüyor. Putin’in Ortodoksluğu bu mu? Biraz saygı” şeklinde devam etti.

Ukrayna’da meydana gelenlerin Rusların aleyhine olacağını çünkü Ukrayna’nın bütün fakirliğine rağmen ABD ve AB’nin desteğiyle ayakta kalmayı başaracak bir BM ülkesi olacağını söyleyen II. Hrisostomos, “Mesele dini değil siyasi. Ama Moskova’yı seven kilise zannederim artık nefret edecek. Rus kilisesinin altında olmak istemeyecekler. Ukrayna işgali Moskova’ya bumerang olarak dönecek çünkü Rusya Ukrayna’ya dair her şeyi, siyasi ve dini her açıdan kaybedecek” ifadesini kullandı.

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