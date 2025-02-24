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İki adet sahte doları tedavüle sürdü, üzerinde 26 tane daha çıktı!

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Lefkoşa'da meydana gelen olayda, sahte iki adet doları tedavüle süren şahsın üzerinde 26 tane daha sahte dolar çıktı. Polis, sahte dolarlara ilişkin uyarı da yaptı.
İki adet sahte doları tedavüle sürdü, üzerinde 26 tane daha çıktı!

Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir döviz bürosuna giden B.Ç. (E-26) tasarrufunda bulundurduğu 2 adet sahte 100'lük ABD dolarını görevliye vermek suretiyle tedavüle sürdü.

Bugün meydana gelen olayda bahse konu şahıs tespit edilerek, tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, şahsın üzerinde yapılan aramada ise 26 adet daha sahte ABD Doları (2 bin 600 ABD doları) nakit para bulunarak emare olarak alındı.

Soruşturma devam ediyor.

POLİSTEN "SAHTE DOLAR" UYARISI... 

Sahte dolarlara ilişkin uyarı yapılarak, seri numaraları kamuoyuyla paylaşıldı: 

PL67525469B

PL17067193D

PL17067677D

PL17067475D

PL17067488D

PL17067401D

PL17067738D

PL17067627D

PL17067627D

PL17067617D

PL17067617D

PL17067771D

PL67524317B

PL67525477B

PL17067186D

PL17067069D

PL17067404D

PL17067166D

PL67525471B

PL17067093D

PL17067195D

PL17067059D

PL17067191D

PL17067450D

PL17067093D

PL17067497D

PL17067402D

PL66049871B

Uyarıda, "Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde belirtilen seri numarası ile başlayan 100’lük ABD Doları cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler, vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis merkezine bildirmeleri önemle rica olunur" denildi. 

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