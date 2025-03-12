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İki ayrı suçtan iki yıl hapis cezası aldı!

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Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarruf” , “Ciddi Darp” ve Kanunsuz Patlayıcı Madde (mermi) tasarrufu” suçlamalarından yargılanan Rai fYıldırımer hakkındaki dava karara bağlandı.
İki ayrı suçtan iki yıl hapis cezası aldı!

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı, Candaş okudu.

 Yargıç, kararda öncelikle olguları aktardı. Yargıç, olayın Lefkoşa’da Reşadiye Sokak üzerinde 2 Ağustos 2024 tarihinde saat 20.30 sıralarında meydana geldiğini belirtti. Polis,sanığın kullanımındaki motosikletten düşmesine müteakip, kendisini yerden kaldırarak yardım etmek isteyen Y.K.’nin (K-37) yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle adı edileni ciddi şekilde darp ettiğini anımsattı. Yargıç, sanığın motosikletten düştüğü sırada tasarrufunda bulundurduğu bir kağıt parçasının yere düşürdüğünü ve söz konusu kağıt parçasında yapılan kontrolde, içerisinde yaklaşık 2 gram ağrılında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde tespit edilerek, emare olarak alındığını ifade etti. Yargıç, sanığın ikametgahına yapılan aramada 20 gram hintkeneviri ve 4 adet de canlı mermi bulunduğunu ifade etti.

Yargıç Tutku Candaş, sanığı olgu ve emareler ışığında aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup, mahkum ettiklerini belirtti.

   Uyuşturucu, kanunsuz patlayıcı madde taşıma suçlarının oldukça yaygın suçlar arasında olduğuna dikkat çeken Candaş, toplumu oldukça huzursuz eden bu tür suçlarda kamu yararı prensibinin göz önünde tutulması gerektiğini söyledi.

   Candaş, sanığın 20 gram hintkeneviri, çok az miktarda sentetik cannabionid tasarruf etmesini aleyhine, az miktarda oluşlarını lehine değerlendirdiklerini söyledi.

   Sanığın tasarrufunda 4 adet canlı mermi bulunduğunu ancak tabanca tespit edilmediğini belirten Candaş,  patlayıcı madde tasarrufunun yasal düzenlemeler getirildiğine de dikkat çekti. Candaş, sanığın uyuşturucu ve darp suçlarından sabıkası oluşunu aleyhine, suçunu kabul edip, adaletin erken tecellisine katkı koyuşunu, polise ifade vermesini, uyuşturucudan kurtulmak için tedavi olmak istemesini lehine değerlendirdiklerini kaydetti.

Candaş, oy birliği ile iki yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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