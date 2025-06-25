İki yasa tasarısı daha Genel Kurul’a sevk edildi

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, “Tapu ve Kadastro Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı ile “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı onayladı.

UBP Milletvekili Komite Başkanı Sunat Atun başkanlığında dün toplanan komite, ilk olarak gündemindeki, “Tapu ve Kadastro Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı (Y.T No: 270/4/2025)”nı ele aldı ve oy birliğiyle onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak, İçişleri Bakanlığı, Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı’ndan yetkililer katılarak konuyla ilgili görüşlerini sundu.

Komite, daha sonra ele aldığı “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T No: 306/4/2025)”nı da oy birliğiyle onaylayarak Genel Kurul’a sevk etti.

Komite toplantısının bu bölümünde de davetli olarak, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığındaki İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Ahmet Savaşan, Fırtına Karanfil ve Komite Üyesi CTP Milletvekili Devrim Barçın katıldı.