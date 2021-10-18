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İklim değişikliğine dikkat çekmek için yüzlerce kişi çıplak poz verdi

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ABD'li fotoğrafçı Spencer Tunick’in son projesi kapsamında, yüzlerce çıplak model Ölü Deniz çevresinde çıplak yürüyüş yaptı.
İklim değişikliğine dikkat çekmek için yüzlerce kişi çıplak poz verdi

ABD'li fotoğrafçı Spencer Tunick’in son projesi kapsamında, yüzlerce çıplak model Ölü Deniz çevresinde çıplak yürüyüş yaptı. 200 kadın ve erkek modelin tamamının vücutları beyaz boyalarla kaplandı. Tunick, küresel ısınmaya dikkat çekmek amacıyla suyu oldukça azalan Ölü Deniz’i tercih ettiğini açıkladı.

54 yaşındaki fotoğrafçı Tunick, İsrail’in güneyindeki Arad kasabasında yaptığı konuşmada, “Ölü Deniz’in çekilen suları hakkında farkındalık yaratmak ve meydana gelen ekolojik felakete dikkat çekmek için buradayım” dedi. Tunick, 10 yıl önce bir dizi görüntü çektiği Mineral Sahili’nin o zamandan beri obruklar ve küçülen Ölü Deniz tarafından yok edildiğini ve “Dünyanın Sekizinci Harikası” olarak adlandırdığı bir yer olduğunu kaydetti.

10 YIL İÇERİSİNDE BÜYÜK DEĞİŞİM

Tunick, 10 yıl içerisinde küresel ısınmanın bölgeye etkilerine dikkat çekerken, mineral çıkarma ve buharlaşma sorunu nedeniyle Ölü Deniz’in suyunun azaldığını vurguladı. Tunick, bir tuz sütununa dönüştüğüne inanılan  Lut’un karısının İncil’deki hikayesine atıfta bulunmak için modelleri beyaz boyayla kaplamayı seçtiğini sözlerine ekledi.

Modeller arasında yer alan 26 yaşındaki doktora öğrencisi Anna Kleiman, iklim krizine farkındalık oluşturmak  için çekime katıldığını söyledi. Kleiman, “Kıyafetlerinizi çıkardıktan sonra gerçekten çok dağal hissediyorsunuz. Onları tekrar giymek istiyorsunuz. Ancak çıplak ayaklarla taşlara basmak bizi biraz zorladı.” dedi.

Ancak, İsrail’deki bazı muhafazakar liderler Tunick’in projesine karşı çıktı ve Turizm Bakanlığı'nın “kitlesel bi  iğrenç olay”a sponsorluğunu geri çekmesini talep etti. Ben Hamo, projeyi Arad’ın “liberal bir şehir” olduğunun bir teyidi olarak gördüğünü ve çekimin daha fazla ziyaretçi getireceğini ve Lut Gölü hakkında yeni bir müze için fon toplanmasına yardımcı olacağını umduğunu söyledi.

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