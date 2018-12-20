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İlaçlanan sahalarda zararlı popülasyon düşüyor

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Orman Dairesi, 10 bin hektarlık orman sahasında yürütülecek 2018 yılı “Helikopter ile Havadan Biyolojik Çam Kese Böceği Mücadelesi” programına, yurt dışından gelen uzmanların da katılımıyla bugün başlandığını açıkladı.
İlaçlanan sahalarda zararlı popülasyon düşüyor

Orman Dairesi, 10 bin hektarlık orman sahasında yürütülecek 2018 yılı “Helikopter ile Havadan Biyolojik Çam Kese Böceği Mücadelesi” programına, yurt dışından gelen uzmanların da katılımıyla bugün başlandığını açıkladı.

Orman Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, dairenin ana faaliyet konularından olan ormanların korunması çalışmaları kapsamında, çam ormanlarında büyük tahribata sebebiyet veren çam kese böceğine karşı biyolojik metotlarla mücadele ettiği kaydedildi.

Daire bu çerçevede, 10 bin hektarlık orman sahasında yürütülecek 2018 yılı “Helikopter ile Havadan Biyolojik Çam Kese Böceği Mücadelesi”  programına bugün itibarıyla başlandığını duyurdu.

KANADA, FRANSA, ALMANYA VE TÜRKİYE’DEN UZMANLAR DA KATILIYOR

Orman Dairesi açıklamasında, 2016 ve 2017 yıllarında olduğu gibi projenin başarısını garanti altına alabilmek ve yapılacak çalışmaların dünya standartlarında olabilmesini sağlamak için projenin Kanada’dan, Fransa’dan, Almanya’dan ve Türkiye’den gelen uzmanların katılım ve destekleriyle yürütüleceği bildirildi.

İLAÇLANAN SAHALARDA ZARARLI POPÜLASYONU DÜŞÜYOR

Orman Dairesi’nin, 2016 ve 2017’de üst üste iki yıl yürüttüğü bu projenin başarılı sonuçlarının ve ormanların sağlığına olumlu etkilerinin bu yıl sahalarda gözlemlenmeye başlandığı kaydedilen açıklamada, Orman Dairesi personelinin saha gözlem çalışmalarına göre, ilaçlama yapılmış sahalarda çam kese böceği popülasyonunun düştüğü belirtildi.

KESİNTİSİZ 5-6 YIL MÜCADELE GEREKİYOR

Bunun projede, hedefe doğru adımlarla ilerlenmekte olunduğunun ispatı olduğu kaydedilen açıklamada, biyolojisi gereği toprakta minimum 5-6 yıl rezerv kalarak, yıldan yıla kısmi çıkış yapan çam kese böceklerinin verdikleri zararın tamamen ortadan kaldırılabilmesi için söz konusu mücadelenin ilaçlama yapılan alanlarda 5-6 yıl kesintisiz sürdürülmesi gerektiği bilgisi de paylaşıldı.

Orman Dairesi açıklamasında, “Aksi takdirde, geçen yıllarda yapılan mücadeleler ve bunlar için ayrılan bütçeler boşa gitmektedir ve proje hedefine ulaşmadan kesintiye uğradığından, çam kese böceği popülasyonu eski seviyesine hızla dönmektedir. İlk kez kesintisiz olarak 3 yıl üst üste havadan çam kese böceği biyolojik mücadele projesi gerçekleştirilmektedir” denildi.

HER TÜRLÜ ONAYA SAHİP BİYOLOJİK ÜRÜNLE…

Çam kese böceği mücadelesinin insana, doğaya, hedef-dışı canlılara zararı olmayan, özellikle ormancılık için geliştirilmiş, dünyanın gelişmiş ülkelerinde uzun yıllardır süregelen orman mücadele programlarında kullanılan, etkinlik ve güvenlik açısından kendini ispat etmiş ve her türlü onaya sahip biyolojik bir ürünle gerçekleştirildiği vurgulandı.

Kullanılan ürün ve uygulamayla, bilimsel, teknik ve dünya standartlarında ileri bir mücadele programı yürütüldüğü kaydedilen Orman Dairesi açıklamasında, dairenin bu yılki “Helikopter ile Havadan Biyolojik Çam Kese Böceği Mücadelesi” projesini başarılı şekilde tamamlamayı ve ormanları “ateşsiz yangın” diye nitelenen bu zararlıdan kurtarma yolunda önemli aşamayı daha başarıyla tamamlayabilmeyi hedeflediği belirtildi.

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