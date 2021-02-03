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İlçeler arası geçişlerde PCR testi isteniyor ancak İskele'de PCR test merkezi yok!

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İlçeler arası geçişlerde PCR testi isteniyor ancak İskele'de PCR test merkezi yok!
İlçeler arası geçişlerde PCR testi isteniyor ancak İskele'de PCR test merkezi yok!

 İlçeler arası geçişlerde PCR testi isteniyor ancak İskele'de PCR test merkezi yok!

DETAY ÖZEL HABER

Bakanlar Kurulu bugün aldığı karar ile  kısmi sokağa çıkma yasağını uzattı ve KKTC'de ilçeler arasındaki geçişlerde en az 7 gün önce yapılmış PCR testi zorunluluğu getirdi.

KKTC'nin 4. büyük ilçesi durumunda olan İskele'de ise PCR testi yapılan herhangi bir merkez yok.

 

PCR UYGULAMASI 5 ŞUBAT'TA

Bakanlar Kurulu'nun aldığı karar 5 Şubat tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak. Bugüne kadar İskele İlçesinde oturan vatandaşlar ihtiyaç duyulması durumunda PCR testlerini Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapabiliyorlardı.

Oluşan bu belirsiz durum ile ilgili Sağlık Bakanlığı'nın nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu olurken İskele ilçesinde oturan bir çok vatandaş İskele İlçesinde PCR uygulaması olmadığından bu uygulamayı nasıl yapacakları yönünde özellikle sosyal medyada tepkiler gösterdi.

 

İLÇELER ARASI GEÇİŞTE NEGATİF PCR TESTİ ŞART 

İlçeler arası giriş çıkışların durdurulmasına karar verilmiştir. Bu süreçte ilçeler arası görev yapan polis, sağlık, yaşlı bakım merkezleri, özel laboratuvarlar, itfaiye, sivil havacılık, elektrik kurumu, belediyeler, bankalar ve muhasebeciler, ithalat ve ihracatta izin makamı olan ticaret ve sanayi odaları ile bu alanda zaruri olan nakliye, sigorta şirketleri, sarı basın kartı sahibi ve/veya basın çalışanlarının hizmetlerine devam edeceği nedenle kişilerin çalıştıkları kurumun en üst amirinden alacakları görev belgesi ile giriş çıkışlarını sürdürebileceklerdir. (Basın çalışanları hariç) Ancak belirtilen yerlerde görev yapan kişiler son 7 gün içerisinde yapılmış PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir.

 Ayrıca bu süreç içerisinde Bakanlıklar ve Bakanlıklara bağlı Dairelerin, En üst ita Amirinin belirleyeceği ve izin vereceği minimum personel ile görevlerine devam etmesi uygun görülmüştür. İlçeler arası göreve gelecek kişiler son 7 gün içerisinde yapılmış PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

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