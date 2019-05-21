İlişkiye girmeden önce tuvaletiniz tutun!

Cinsel ilişkiye girmeden önce yapılması gerekenler neler? Cinsel ilişki öncesi ve sonrası bilinmesi gereken bazı konular var. İşte öncesinde bilinmesi gerenler.

Cinsellik çiftlerin en özel anını kılan durumlardan biridir. Ancak cinsel ilişkiye girmeden önce ve sonrasında bilinmesi gereken bazı konular bulunuyor! Cinsellik öncesinde bilinmesi ve dikkat edilmesi gereken önemli bilgileri sizlerle paylaştık! Eğer ki cinsel ilişkiye girmeden önce tuvalete giriyorsanız en başında bırakmanız gereken davranışlardan biride bu olabilir!

TUVALETE GİRMEYİN

Cinsel ilişki anında sizi sıkıştıracağını düşündüğünüz konulardan biri de tuvalete girmektir. Ancak cinsel ilişkiye girmeden önce tuvalete girmek yerinde cinsel ilişki sonrasında girilmesi gerekmektedir. Bunun nedeni ise idrar yollarındaki bakterileri dışarı atmanıza yardımcı olmaktadır.

YEMEK YEMEYİN!

Tıka basa dolu bir mide ile cinsel ilişki kulağa pek hoş gelmeyebilir. Mide bulantısı ve performansınızı olumsuz yönde etkileyecek durumlardan biri olan cinsel ilişki öncesi yemek yeme alışkanlığını bir kenara bırakmanız gerekiyor.

NEGATİF DÜŞÜNCELERİ BİR KENARA BIRAKIN!

Cinsel ilişkiye girerken aklınızı kurcalayan olumsuz düşünceleri bir kenara bırakın! Partnerinizle yaşayacağınız o ana odaklanın ve can sıkıcı konuları bir kenara bırakın! Negatif düşünceler cinselliğide olumsuz yönde etkileyecektir.

PERFORMANS ARTTIRICI İLAÇLARDAN UZAK DURUN!

Cinsellikte daha etkili olmak için kullanılan veya önerilen performans arttırıcı ilaçlardan uzak durun. Ek takviye gibi görünen bu ilaçları kullanmak yerine kendi enerjinizi kullanın.