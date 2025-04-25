İlk ana arılar üretildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilk olma özelliği taşıyan ve ülke üretimine büyük katkı sağlayacak İskele Belediyesi Ana Arı Üretim Tesisinden sevindirici haber geldi. İskele Belediyesi ile Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği arasındaki işbirliği protokolü ilk meyvesini verdi. Narenciye sezonunun en etkili olduğu Güzelyurt’a götürülen kovanlarda ilk ana arılar üretildi. 20 gün sonra Mersinlik Köyü’nde bulunan tesise getirilecek kovanlarda da Eylül sonuna kadar ana arı üretimine devam edilecek. Geçtiğimiz gün Güzelyurt’a giderek çalışmaları izleyen ve ilk ana arıları yerinde gözlemleyen İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, ilk ana arıların önümüzdeki günlerde arıcılıkla uğraşanlara dağıtılmaya başlanacağının müjdesini verdi. Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği Başkanı Hasan Kozok da İskele Belediyesi Kırsal Kalkınma Birimi bünyesinde oluşturulan ve kendilerinin de işbirliğinde oluşturulan Ana Arı Üretim Tesisinin ülke üretimine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

İSKELE BELEDİYESİ KIRSAL KALKINMA BİRİMİ’NDEN ÜLKE ÜRETİMİNE BÜYÜK KATKI

İskele Belediyesi ve Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği iş birliğinde hayata geçirilen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın da desteklediği İskele Belediyesi Kırsal Kalkınma Birimi bünyesinde kurulan İskele Belediyesi Ana Arı Üretim Tesisinden sevindiren haber geldi. Mersinlik Köyü’nde kurulan, bünyesinde bulunan Petek Şoklama Aracıyla da ülkede bir ilk olan Ana Arı Üretim Tesisi, ilk ana arıların üretimine başladı. Mevsim gereği narenciye çiçeklerini yoğunlukta olduğu Güzelyurt’a taşınan kovanlarda ana arılar üretilmeye başladı. Arıcılık sektörünün gelişmesi ve kalkınması amacı ile kurulan tesis, arıcılara umut oldu. Daha önce yurt dışında getirilen ana (kraliçe) arılar, İskele Belediyesi Ana Arı Üretim Tesisinin başarılı çalışmaları sonucunda KKTC’de üretilmeye başlandı. Bu yıl talebin tamamının karşılanmamasıyla birlikte önümüzdeki yıl tüm ana arıların KKTC’de üretilmesi sağlanacak.

BAŞKAN SADIKOĞLU, ÜRETİLEN İLK ANA ARILARI YERİNDE GÖZLEMLEDİ

SADIKOĞLU: “ÇALIŞMA, ÜLKEDE ARICILIĞIN GELİŞMESİ VE KALKINMASI AÇISINDAN ÇOK DEĞERLİ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da Geçtiğimiz gün Güzelyurt’a giderek çalışmaları izleyen ve ilk ana arıları yerinde gözlemleyen İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, ilk ana arıların önümüzdeki günlerde arıcılıkla uğraşanlara dağıtılmaya başlanacağının müjdesini verdi. Ülke arıcılığının gelişmesi ve kalkınması açısından ana ara üretiminin önemine değinene Başkan Sadıkoğlu, 10.000 ana arının gerekliliğine dikkat çekti ve ilk etapta yaklaşık 2500 kadar ana arının ülkemizde üretileceğinin mesajını verdi. Yeni olmasına rağmen büyük çalışmaları önemli bir gelişme olarak nitelendiren Başkan Sadıkoğlu önümüzdeki yıl, ara arı üretiminin tamamını KKTC’de üretmeyi hedeflediklerini vurguladı. Arıcılığın, dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de hızlı bir gelişim gösteren sektör olduğunu da belirten Başkan Sadıkoğlu, ülkede arıcılıkla uğraşanlara ana arı dağıtımının da önümüzdeki günlerde Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği üzerinden dağıtılmaya başlanacağını açıkladı. Başkan Sadıkoğlu, yine ülkede bir ilk olan Petek Şoklama Aracının da adada arıcılıkla uğraşan herkese hizmet vereceğini de hatırlatarak peteklerin muhafazasının bu araç sayesinde daha verimli hale getirileceğini ve arıcılara kolaylık sağlayacağını söyledi.

KOZOK: “ÜRETİM SAYESİNDE MİLLİ GELİR YURT DIŞINA GİTMESİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK”

Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği Başkanı Hasan Kozok da İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile birlikte Güzelyurt’taki çalışmaları yerinde inceledi. İlk ana arıların narenciye çiçeğinin yoğun olduğu Güzleyurt’ta üretildiğini ifade eden Kozok, 20 gün içinde tüm kovanların Mersinlik Köyü’nde bulunan İskele Belediyesi Ana Arı Üretim Tesisine taşınacağını ve Eylül sonuna kadar ana arı üretiminin burada devam edeceğini ifade etti.

Kraliçe arıların yurt dışından alınmasından ötürü milli gelirin yurt dışına gittiğini de hatırlatan Kozok, bu tesis sayesinde gelirin KKTC’de kalacağını da belirterek, kraliçe arılarla birlikte gelen hastalıkların da bu sayede önüne geçileceğinin altını çizdi. Ayda 400 ana arı üretecek şekilde kurulan İskele Belediyesi Kırsal Kalkınma Birimi bünyesindeki Ana Arı Üretim Tesisinin, arıcılıkla uğraşanların önünü açacağını da sözlerine ekledi.

ANA ARILAR KUZEY KIBRIS ARICILAR BİRLİĞİ’NDEN TEMİN EDİLEBİLECE

KKTC’de üretilmeye başlanan ana arılar, Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği üzerinden temin edilebilinecek. Arıcılıkla uğraşanlar Arıcılar Birliği’ni 0392 227 09 62numaradan arayarak bilgi alabilecek, ana arı tedarikini sağlayabilecekler.