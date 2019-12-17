İmar Planı’na UBP’den HAYIR

UBP, bir senedir çalışılan Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi’ni kapsayan İmar Planı’nın son haline, ‘gelen tepkiler’ nedeniyle ‘hayır’ dedi.
Güneş Gazetesi’nde yer alan habere göre, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, İmar Planı’nın halktan tepki gördüğünü ve endişeye neden olduğu sebebiyle reddedildiğini söyledi. UBP İskele İlçe Başkanlığı’ndaki toplantıda söz alanlar, İmar Planı’nın ‘bu haline’ tam bir ret cevabı verdiği kaydedildi.
Toplantıya, UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, UBP Mağusa İlçe Başkanı Olsan Oran, UBP İskele İlçe Başkanı Osman Kırşan, UBP İmar Planı Komitesi Sadık Gardiyanoğlu katıldı.
Toplantıda söz alanların, “İmar Planı’nın rant planına dönüşmemesi gerektiğini” ifade ettikleri de belirtildi.
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