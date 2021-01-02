İncirli’den koronavirüs aşısı yorumu: “Tek ışık aşıdır…”

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, koronavirüs aşısı hakkında açıklama yaparak, “Başarmak için toplumun en kırılgan halkalarını destekleyerek, bütünlüğümüzü bozmadan ilerlemeliyiz. Karanlıkta yolumuzu gösterecek olan tek ışık aşıdır” dedi.

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, koronavirüs aşısı hakkında açıklama yaparak, “Başarmak için toplumun en kırılgan halkalarını destekleyerek, bütünlüğümüzü bozmadan ilerlemeliyiz. Karanlıkta yolumuzu gösterecek olan tek ışık aşıdır” dedi.

CTP’li vekil açıklamasında şunları söyledi:

“Milyonlarca insanın kayıplarından dolayı yas tuttuğu, yoksulluğun kol gezdiği günlerde karşılıyoruz 2021’i. Başta sağlık olmak üzere ekonomi, sosyal yaşam, çalışma hayatı ve eğitimle ilgili birçok endişenin yüreğimize çöreklendiği bir yıl oldu 2020. İnsanlık Covid-19’dan kurtulmak için savaşıyor. Bu savaşı kazanmamıza daha var.

Başarmak için toplumun en kırılgan halkalarını destekleyerek, bütünlüğümüzü bozmadan ilerlemeliyiz. Karanlıkta yolumuzu gösterecek olan tek ışık aşıdır.

Yaraları sarmak ise eşitlikçi, adil, özgür, demokratik, akılcı politikalar güden doğru bir yönetimle mümkün olacaktır. Yeni yılda ülkemizin bütün bunlara kavuşması en büyük dileğimdir.”