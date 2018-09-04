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İngiliz Süpürge Üreticisi Dyson'ın Elektrikli Otomobili 2021'de Yola Çıkacak

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Elektrikli süpürge sektörüne getirdiği yeniliklerle tanınan İngiliz süpürge devi Dyson, bu kez elektrikli otomobil geliştirdi. 2021'de satışa çıkacak otomobilin otonom, yani şoförsüz sürüş teknolojisine sahip olacağı açıklandı.
İngiliz Süpürge Üreticisi Dyson'ın Elektrikli Otomobili 2021'de Yola Çıkacak

İngiliz süpürge devi Dyson'ın elektrikli otomobili hakkında detaylar gelmeye başladı. Henüz bir prototip aşamasında olan aracın, 2021 yılında satışa çıkacağı belirtiliyor. Süpürge sektörüne birçok yenilik getiren markanın üreteceği otomobil otonom sürüşü destekleyecek. Şirket kaynakları, Dyson'ın elektrikli otomobilinin premium markalara rakip olacağını kaydediyor.

ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE DEVİ OTOMOBİL ÜRETTİ

Ürettiği torbasız elektrikli süpürgelerle tanınan İngiliz tüketici elektroniği markası Dyson'ın, geçtiğimiz yılın sonunda duyurduğu elektrikli aracı hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ı haberine göre, Dyson'ın elektrikli otomobili 2021'de yollara çıkacak.

HAVAALANINDA 17 KM'LİK TEST PARKURU KURULDU

Şirketin bu kapsamda kurulan otomotiv birimi, İngiltere'nin güneyindeki eski bir havaalanında konumlandırılmış durumda. Söz konusu merkezde 17 kilometre uzunluğunda bir test parkuru yer alıyor. Projede yaklaşık bin kişi çalışırken, bunların 600'den fazlasının ise yeni istihdam edildiği belirtildi.

ÜST SEGMENT BİR MODEL OLACAK

Otomotiv ekiplerinin sürekli büyümeye devam ettiğini vurgulayan Dyson CEO'su Jim Rowan, "Otomobil projemizde bir sonraki evreye geçtik. Verdiğimiz sözleri tutmak için çalışıyoruz" dedi. Dyson'ın kendi sektöründeki premium konumunu hatırlatan şirkete yakın kaynaklar, elektrikli aracın da aynı şekilde üst segment olacağını aktardı. Zaten şirketin kurucusu James Dyson'ın, "Üreteceğimiz model çok radikal olacak" şeklindeki beyanı da bu tezi destekler nitelikte.

2.6 MİLYAR DOLAR YATIRDI

Gelen bilgiler arasında Dyson'ın elektrikli otomobilinin otonom, yani şoförsüz sürüş teknolojisine sahip olacağı da var. Uzmanlar Dyson'ın bir süredir pil teknolojisine yatırım yaptığını belirterek, şirketin elektrikli otomobil rekabetinde elinin güçlü olduğunu kaydediyor. Otomotiv bölümüne bugüne kadar 2.6 milyar dolar yatırım yapan Dyson, geçen yıl cirosunu yüzde 40 artışla 6.28 milyar dolara, karını da yüzde 30'un üzerinde bir artışla 1.44 milyar dolara taşıdı.

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