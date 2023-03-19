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İngiliz ve Alman savaş uçakları Rus uçaklarını engelledi

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İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri, Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait Tu-134 tipi askeri yolcu uçağı ve ona eşlik eden Rus savaş uçaklarının Estonya sınırı yakınlarında Alman savaş uçaklarıyla birlikte NATO bünyesindeki ortak uçuşla engellendiğini duyurdu.
İngiliz ve Alman savaş uçakları Rus uçaklarını engelledi

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’nden (RAF) yapılan açıklamada, 17 Mart’ta Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait Tu-134 tipi askeri yolcu uçağı ve ona eşlik eden iki Su-27 tipi savaş uçağının Estonya sınırına yaklaştığının tespit edildiği ifade edildi.

Estonya’daki Amari Hava Üssü’nden kalkış yapan RAF ve Alman Hava Kuvvetleri’ne ait Typhoon sınıfı savaş uçakları, yaklaşan Rus uçaklarını engelledi.

GÜVENCE VURGUSU

Sınıra yaklaşan uçakların engellenmesinin rutin bir görev olduğu ifade edilen açıklamada, “Bu görev, İngiltere ve Almanya’nın diğer NATO müttefikleriyle birlikte bu gerilim anında Estonyalı müttefiklerinin yanında yer aldığına dair bir güvencedir” denildi.

KARADENİZ İHA KRİZİ

ABD Hava Kuvvetlerine ait MQ-9 tipi gözetleme İHA’sı, Rus savaş uçaklarının müdahalesiyle Karadeniz’de düşmüştü. İHA’nın düşmesiyle ABD, Rusya’ya tepki göstermişti.

Rus tarafı, İHA ve savaş uçakları arasında bir temas olmadığını öne sürmüştü. Daha sonra ABD Avrupa Komutanlığı, İHA’nın düşmeden önceki görüntülerini yayınlamıştı.

Görüntülerde, Rus savaş uçağının İHA’ya çok yakın uçuş gerçekleştirdiği ve İHA’nın pervanesinin hasar aldığı görülmüştü.

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