  • BIST 5.061,99
  • Altın 1224.075
  • Dolar 19.0454
  • Euro 20.7025
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 5,3 büyüklüğünde deprem

İngiltere ve İskoçya’dan TikTok yasağı

»
İskoçya hükümetinde ve İngiltere parlamentosuna ait tüm elektronik cihazlarda TikTok uygulamasının yasaklanacağı bildirildi.
İngiltere ve İskoçya’dan TikTok yasağı

Parlamentodan yapılan açıklamada, hükümetin 16 Mart’ta tüm kamu çalışanlarının kullandığı elektronik cihazlarda TikTok kullanımını yasakladığı hatırlatıldı.

Açıklamada, siber güvenliğin parlamentonun önceliklerinden olduğu vurgulanarak, “Hükümetin, TikTok’un kamu cihazlarında kullanımını yasaklama kararı ardından hem Avam Kamarası hem de Lordlar Kamarası komisyonları, TikTok’u tüm parlamento cihazlarından ve parlamento ağlarından engelleme kararı aldı.” ifadesi kullanıldı.

İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakan Yardımcısı John Swinney de hükümet tarafından kullanılan cihazlarda uygulamanın yasaklanacağını söyledi.

Swinney, kararın İngiltere hükümetinin 16 Mart’ta açıkladığı karar doğrultusunda alındığını ifade etti.

AB VE ABD’DE YASAKLAR GETİRİLDİ

TikTok, güvenlik ve mahremiyet kaygıları, kullanıcı bilgilerine erişilebileceği ve Çin yanlısı görüşlerin yayılmasında kullanılabileceği endişesiyle ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya.

Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu, güvenlik endişeleri nedeniyle çalışanlarına TikTok yasağı getirirken ABD’de de Beyaz Saray, Savunma Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı dahil birçok devlet kurumu, Kongre’de Aralık 2022’de yapılan oylamayı beklemeden TikTok’u yasaklamıştı.

ABD Temsilciler Meclisi de 28 Aralık 2022’de üyeleri ve çalışanlarının kullandığı resmi cihazlara TikTok uygulamasının indirilmesine ve kullanımına yasak getirmişti.

İngiltere’de de 16 Mart’ta alınan kararla tüm kamu çalışanlarına ait cihazlarda TikTok’un yasaklanacağını duyurmuştu. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiliz bakanların iş telefonlarında TikTok kullanması güvenlik gerekçesiyle yasaklandı19 Mart 2023 Pazar 16:15
  • TikTok’un ana şirketi ByteDance soruşturma altında18 Mart 2023 Cumartesi 16:19
  • Yapay zeka ürünü eserlerde telif hakkı sorunu… İnsan eli değmesi gerek17 Mart 2023 Cuma 23:27
  • Google, yapay zekayı Gmail’e taşıyor17 Mart 2023 Cuma 21:12
  • Çinli otomobil firmalarını yakalamak isteyen Alman devi yeni strateji geliştirdi17 Mart 2023 Cuma 20:42
  • ABD'den TikTok'a hisseli gözdağı16 Mart 2023 Perşembe 19:41
  • NASA, astronotların yeni uzay giysilerini tanıttı16 Mart 2023 Perşembe 11:42
  • Mahkemeden Facebook’a soğuk duş: Kişisel bilgileri…15 Mart 2023 Çarşamba 22:56
  • Bilim insanları, farelerde boynuz oluşmasını sağladı15 Mart 2023 Çarşamba 21:19
  • ChatGPT’nin yeni modeli tanıtıldı: GPT-415 Mart 2023 Çarşamba 13:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti