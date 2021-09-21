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İngiltere'de Covid-19 aşıları 112 binden fazla ölümü önledi

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İngiltere'de, Ulusal İstastik Ofisi'nin açıkladığı verilere göre Covid-19 aşıları sayesinde 112 bin 300 ölüm önlendi. Ülkede, salgının üçüncü dalgasının başladığı 17 Mayıs'tan bu yana ise sadece 6 bin 679 ölüm meydana geldi.
İngiltere'de Covid-19 aşıları 112 binden fazla ölümü önledi

İngiltere'de yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 160 bini geçerken, aşıların ülkede 112 bin 300 ölümü önlediği belirtildi.

Ölüm belgelerindeki sebebi esas alan Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, 160 bin sayısı 7 Eylül'de geçildi. Ancak raporlamada yaşanan gecikme nedeniyle ancak şimdi kayıtlara girdi.

ONS verilerinin, Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonraki 28 gün içinde ölümlerin sayıldığı ve şu an 135 bin 252 olan Sağlık Bakanlığı verilerinden daha kapsamlı bir tablo sunduğu değerlendiriliyor.

Bununla beraber can kayıplarındaki artış, ilkbahardan bu yana ciddi şekilde yavaşlıyor.

ÖLÜMLER 20 GÜNDE 25 BİN ARTTI

Toplam ölümler, 6 Ocak'ta 100 bini geçerken, 25 bin artarak 125 bine ulaşması sadece 20 gün sürdü.

Can kayıplarının 125 binden 150 bine çıkması ise 42 günü, 10 bin daha artarak 160 bine çıkması yaklaşık 6 ayı buldu.

Salgının ilk dalgasında (31 Ağustos 2020'ye kadar) 57 bin 896 ve ikinci dalgada (1 Eylül 2020'den 16 Mayıs 2021'e kadar) 95 bin 799 ölüm kayıtlara geçti.

AŞILARIN ETKİNLİĞİ ÖNLEDİ

Üçüncü dalganın başladığı 17 Mayıs'tan bu yana ise sadece 6 bin 679 ölüm gerçekleşti.

Virüsün üçüncü dalgasındaki ölümlerin ilk ve ikinci dalgalara nispeten düşük olması, Covid-19 aşılarının etkinliğine bağlanıyor.

Cambridge Üniversitesi ve İngiltere Halk Sağlığı tarafından yapılan son araştırmaya göre, aşılar ülkede 112 bin 300 ölümü önledi.

İngiltere'de yetişkinlerin yüzde 89,4'ü ilk, yüzde 81,8'i ikinci doz aşıyı olmuş durumda.

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