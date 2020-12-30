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İngiltere'de İlk Kez Bir Günde 50 Binden Fazla Kovid-19 Vakası Görüldü

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İngiltere'de son 24 saatte 53 bin 135 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesiyle salgın sırasındaki en büyük günlük artış kaydedildi.
İngiltere'de İlk Kez Bir Günde 50 Binden Fazla Kovid-19 Vakası Görüldü

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre vaka sayısı, bir önceki güne oranla yaklaşık yüzde 20 artarak 53 bin 135 oldu.
Can kaybının 414 arttığı ülkede ölü sayısı 71 bin 567'ye yükseldi.
İngiltere Halk Sağlığı Kurumu Danışmanı Dr. Susan Hopkins, ülkede vakaların benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığını belirterek, "Bu durum, özellikle hastanelerimizin yoğunluğu gözönüne alındığında aşırı derecede endişeye yol açıyor." dedi.


UZMANLAR YENİ KARANTİNA İSTİYOR 


Öte yandan uzmanlar, hastanelerinin ilk dalgaya oranla daha fazla hastaya müdahale etmek zorunda olduğuna dikkati çekerek, olası bir felaketin önlenmesi için üçüncü kez ulusal çapta karantina ilan edilmesini istiyor. 
İngiliz hükümetine bağlı Yeni ve Gelişmekte Olan Solunum Virüsü Tehditleri Danışma Grubu (NERVTAG) üyesi Profesör Andrew Hayward, vakalardaki artışın ana nedeni olan virüsün daha hızlı yayılan türüne karşı daha sıkı önlemler alınması gerektiğini belirtti. 


HASTANELERDE İLK DALGAYA ORANLA DAHA FAZLA HASTA VAR 


71 bin 567 can kaybı ile Avrupa'da İtalya'dan sonra en çok Kovid-19 can kaybının görüldüğü İngiltere'de, virüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türü ortaya çıkmıştı. 
Bu durum vaka sayılarına olumsuz yansırken, hastanelerde Kovid-19 tedavisi görenlerin sayısı, dün ilk dalgadaki en yüksek hasta sayısı olan 18 bin 974'ü geride bırakarak 20 bin 426'ya çıkmıştı.

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