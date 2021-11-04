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İngiltere'de piyasadan çekilen bir aşı rahim ağzı kanserini yüzde 87 düşürüyor

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2012'de piyasadan çekilen Cervarix adlı bir aşının kadınların rahim ağzı kanserine yakalanma riskini yüzde 87 oranında düşürdüğünü ortaya koydu.
İngiltere'de piyasadan çekilen bir aşı rahim ağzı kanserini yüzde 87 düşürüyor

İngiltere'de gerçekleştirilen bir araştırma, insanların genital mukozalarında kansere neden olan "Human papillorna Virüs"üne (HPV) karşı Glaxo Smith Kline'ın sattığı fakat 2012'de piyasadan çekilen Cervarix adlı bir aşının kadınların rahim ağzı kanserine yakalanma riskini yüzde 87 oranında düşürdüğünü ortaya koydu.

The Lancet tıp dergisinde yayınlanan bir makalede, 12-13 yaşlarındayken aşı olan 20'li yaşlarındaki kadınların bu aşıyı olmayanlara göre rahim ağzı kanserine yakalanmama oranı yüzde 87, 14-16 yaşlarında yüzde 62, 16-18 yaşlarında olanlarda ise yüzde 34 olarak saptandı.

Ocak 2006'dan Haziran 2019'a kadar kanser taraması yaptırmış 20 ile 64 yaşları arasındaki kadınlarda gerçekleştirilen çalışma, 13 yıllık süreçte İngiltere'de kabaca 28 bin rahim ağzı kanseri ve 300 bin servikal intraepitelyal neoplazi (CIN3) olarak adlandırılan kanser öncesi bir durumun teşhis edildiğini kaydetti.

Aşılanan kadınların aşılanmayanlardan 450 kişi daha az kansere yakalandığı tespit edilirken CIN3 için bu rakam 17 bin 200 oldu.

Araştırmanın yazarlarından Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı uzmanlarından Kate Soldan, "Aşı programının başarısı sadece aşının etkinliğine değil, aynı zamanda aşılanan nüfusun oranına da bağlı olduğundan, bu yeni sonuçların aşıyı teşvik edeceğini umuyoruz" dedi.

GSK tarafından geliştirilen Cervarix, tüm rahim ağzı kanserlerinin yaklaşık yüzde 70 ila 80'inden sorumlu olan iki HPV tipine karşı koruma sağlıyor.

GSK, düşük talep nedeniyle aşıyı piyasadan çekmişti

Eylül 2012'den bu yana İngiltere'de Cervarix yerine Merck & Co'nun rahim ağzı ve baş ve boyun kanserlerine bağlı dört HPV tipine karşı koruma sağlayan dörtlü aşı Gardasil kullanılıyor.

GSK, Gardasil'in dünyanın en kazançlı pazarına hakim olması nedeniyle düşük talep nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nde Cervarix'in satışını durdurmuştu.

 

Euronews

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