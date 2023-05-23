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İngiltere'de uluslararası öğrenciler Ocak 2024 itibarıyla ailelerini ülkeye getiremeyecek

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İngiltere'de göçü azaltma politikası kapsamında uluslararası öğrencilerin Ocak 2024 itibarıyla belirli koşullar dışında bakmakla yükümlü oldukları kişileri ülkeye getiremeyeceği bildirildi.
İngiltere'de uluslararası öğrenciler Ocak 2024 itibarıyla ailelerini ülkeye getiremeyecek

İngiltere İçişleri Bakanlığı, öğrenci vizesi sahiplerinin ailelerine yönelik vize uygulamasındaki değişikliklere ilişkin açıklama yaptı. 

Açıklamada, uluslararası öğrencilerin, araştırma programı olarak tanımlanan lisansüstü eğitimlere katılmadıkları sürece bakmakla yükümlü oldukları kişileri yanlarında İngiltere'ye getiremeyeceği kaydedildi. 

Uluslararası öğrencilerin ileriye dönük plan yapabilmelerine zaman tanımak amacıyla söz konusu değişikliğin, Ocak 2024'ten itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi. 

"NET GÖÇ ÜZERİNDE SOMUT ETKİSİ OLMASINI BEKLİYORUZ" 

Açıklamada görüşlerine yer verilen İçişleri Suella Braverman, şu ifadeleri kullandı: 

"Bu paket, net göçle mücadele konusunda kararlı şekilde hareket etmek ve öğrencilerin İngiltere'ye sağlayabileceği ekonomik faydaları korumak arasında doğru bir denge kuruyor. Net göç üzerinde mümkün olan en kısa sürede etki yaratmak için bu değişiklikleri yapmanın tam zamanı. Bu paketin net göç üzerinde somut bir etkisi olmasını bekliyoruz. Geçici faktörlerin hafifletilmesiyle birlikte ele alındığında, net göçün orta vadede Kovid-19 salgını öncesi seviyelere düşmesini bekliyoruz." 

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