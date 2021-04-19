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İngiltere'den, 18 Rus Diplomatı Sınır Dışı Etme Kararı Alan Çekya'ya Destek

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İngiltere'nin, 2014'te meydana gelen bir patlamayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı alan Çekya'yı desteklediği bildirildi.
İngiltere'den, 18 Rus Diplomatı Sınır Dışı Etme Kararı Alan Çekya'ya Destek

İngiltere'nin, 2014'te meydana gelen bir patlamayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı alan Çekya'yı desteklediği bildirildi.

 

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus istihbarat servisinin, Çekya'daki "pervasız" ve "tehlikeli" eylemleri kınandı.

 

Açıklamada, Çekya'nın Vrbetica kentinde 2014'te iki kişinin ölümüyle sonuçlanan patlamanın faillerinin, 2018'de, İngiltere'nin Salisbury kentinde çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'yı zehirlemekle suçlanan Alexander Petrov ve Ruslan Boshirov olduğu bilgisine yer verildi.

 

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Rus istihbaratının Avrupa'da tehlikeli ve kötü niyetli operasyonlar yürütme girişimlerini ifşa eden Çekya'yı desteklediklerini belirtti.

 

Salisbury saldırısının faillerini adalete teslim etmekte kararlı olduklarını, Çekya'nın bu yönde attığı adımları takdir ettiklerini kaydeden Raab, Rusya'ya "en temel uluslararası normları ihlal eden eylemlerden vazgeçmesi" çağrısında bulundu.

 

ÇEKYA'NIN, 18 RUS DİPLOMATI SINIR DIŞI ETME KARARI

 

Çekya'nın Güney Moravya bölgesinde, 2014'te meydana gelen patlamada, 2 kişi hayatını kaybetmiş ve bölgeden yüzlerce kişi tahliye edilmişti.

 

Çekya Başbakanı Andrej Babiş, dün yaptığı açıklamada, 18 Rus diplomatın, Rusya istihbarat servisine çalıştığını ve bu kişilerin, 2014'te ülkenin Güney Moravya bölgesinde bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamayla ilişkisinin olduğu yönünde ciddi şüpheler bulunduğunu belirtmişti.

 

Babiş, diplomatların 48 saat içinde ülkeyi terk etmelerinin istendiğini ve bu kararın, Rusya'nın Prag Büyükelçiliğine iletildiğini açıklamıştı.

 

SALISBURY SALDIRISI

 

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıkınca ülkesinde mahkûm edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Skripal ile kızı Yulia, 2018'de Salisbury kentinde kimyasal bir madde ile zehirlenmişti.

 

Dönemin İngiltere Başbakanı Teresa May, Skripal ile kızının Rus yapımı "Novichok" adlı bir kimyasal madde ile zehirlendiğini duyurmuştu.

 

Rusya'yı "İngiltere'yi kimyasal silah çöplüğüne çevirmekle suçlayan" İngiltere İçişleri Bakanlığı, Rus askeri istihbarat servisi GRU'da görev yapan Alexander Petrov ve Ruslan Boshirov'u, olaydan sorumlu tutmuştu.

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