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İngiltere’den vatandaşlarına İstanbul ve İzmir uyarısı: Botülizm tehlikesi var

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Türk Lirası'nın son yıllarda ciddi bir değer kaybı yaşamasından sonra İngilizler arasında yaygınlaşan, "Türkiye'ye sağlık turizmi" ile ilgili resmi makamlardan dikkat çekici bir uyarı geldi.
İngiltere’den vatandaşlarına İstanbul ve İzmir uyarısı: Botülizm tehlikesi var

Son dönemde birçok ülkeden hastanın Türkiye’ye gelerek ekonomik krizi “fırsata çevirmesi” üzerine İngiltere’den dikkat çekici bir açıklama geldi.

Türk Lirası’nın dolar, euro ve İngiliz poundu gibi para birimleri karşısında çok ciddi değer kaybı yaşamasından sonra birçok ülkeden insanlar saç ektirmeye, estetik yaptırmaya ya da dişlerini yapmaya Türkiye’ye gelmeye başlamıştı.

İngiliz Daily Mail gazetesi bir grafik hazırlayarak Türkiye’deki tıbbi işlemlerin fiyatları ile İngiltere’deki fiyatlarını karşılaştırdı. (Sol baştan saat yönünde: Göğüs estetiği, burun estetiği, yağ aldırma, kalça kaldırma, vajinoplasti)

Fakat bugün İngiliz yetkililer Türkiye’de yapılacak tıbbi prosedürlerle ilgili bir uyarı mesajı yayınladı. Yetkililer, Avrupa’dan 67 hastanın botoks yapılırken komplikasyon yaşadığını duyurdu. Yapılan açıklamada gündeme gelen bu 67 kişi arasında İngiliz vatandaşlarının bulunmadığı belirtilirken, hastalanan kişilerde botülizm tanısı konulduğu da duyuruldu.

İstanbul ve İzmir’de yapılan operasyonlarda bu komplikasyonun oluştuğu belirtilirken, “Ucuza botoks yapmak isteyenler dikkatli olsun” denildi. Botülizmin ölümle sonuçlanabileceğini ve tedavi edilmezse felce kadar gidebileceğini belirten yetkililer, “Bu hastalara mideden botoks verilmiş ve bu da sindirim sistemlerini uyuşturarak sindirimi yavaşlatıyor ve şişkinliği azaltıyor” denildi. Uzmanlar, bir süre sonra botoksun midedeki etkisinin geçtiğini ve kişinin daha sonra tekrar kilo almaya başlayabileceğini söyledi.

İngiliz Daily Mail gazetesi, “Bunu 850 pounda yapabiliyorlar. Bu fiyat İngiltere ve ABD’dekine kıyasla çok az bir rakam” denildi. Kullanılan botoks malzemesinin tehlikeli olduğu belirtilirken uzman bir kişinin kontrolünde ise güvenle kullanılabileceği aktarıldı.

Yapılan açıklamada, “Eğer bu toksinler uygun işlenmezse nefes darlığı ve yutkunma sorunu gibi rahatsızlıklara sebebiyet verir. Her 10 vakadan 1’i ölümcül sonuçlar doğurabilir” denildi. Özellikle İstanbul ve İzmir’deki iki klinikte vakaların yüksek olduğu belirtildi. Açıklamada Türk yetkililerin olayla ilgili soruşturma başlattığına da dikkat çekildi.

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