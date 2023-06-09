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İnsan gibi terliyor, nefes alıyor…

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Bilim insanları, insan gibi ısı üreten, titreyen, yürüyen ve nefes alan dünyanın ilk yürüyen mankenini yaptılar. Araştırmacılar, mankenin insan vücudunun ısı dalgalarına karşı direncini anlamalarına yardımcı olabileceğini umuyor.
İnsan gibi terliyor, nefes alıyor…

Arizona Eyalet Üniversitesi’ndeki bilim insanları, insan vücudunun termal işlevlerini taklit etmek için spor malzemeleri için kullanılan bir robotu yeniden tasarladılar.

Test droidi ANDI’ye yapay terleme, sıcaklık ve ısı akışı sensörleri için sentetik gözenekler takıldı.

Araştırmacılardan Jenni Vanos, “İnsanları tehlikeli aşırı sıcak durumlara sokamaz ve ne olacağını test edemezsiniz. Ama insanların sıcaktan öldüğünü bildiğimiz durumlar var ve biz hâlâ ne olduğunu tam olarak anlamıyoruz. ANDI bunu anlamamıza yardımcı olabilir” dedi.

Amerika Birleşik Devletleri’nde her yıl binlerce insan sıcak çarpması gibi rahatsızlıklardan dolayı hayatını kaybediyor. Bu rakam iklim değişikliği nedeniyle de her geçen yıl artış gösteriyor.

Yalnızca Arizona’nın Maricopa ilçesinde, 2022’de ısıya bağlı tıbbi sorunlardan 425 kişi öldü.

Araştırmacılar, farklı vücut tiplerine ve tıbbi koşullara sahip farklı yaştaki insanların aşırı sıcak hava dalgalarına, uzun süre güneşe maruz kalmaya nasıl tepki verdiklerini daha iyi anlayarak bu sayıyı düşürmeyi umuyor.

Ancak bu testleri gerçek insanlarla gerçekleştirmenin mümkün olmadığını belirtiyorlar. Arizona State Üniversitesi’nden Profesör Konrad Rykaczewski, “Bu testlerin çoğunu gerçek bir kişiyle yapmak istemezsiniz. Etik dışı ve tehlikeli olur” diyor.

Bu nedenle de ANDI ile çalışmalarına devam ediyorlar. Denemeler sırasında ANDI, kilo, yaş ve diğer faktörlere göre farklı kişiler olarak tepki verecek şekilde yeniden programlanabiliyor.

Termal manken, karmaşık ortamlardan gelen ısıya karşı insan tepkilerini simüle ederken ve kaydederken, vücudunda soğuk suyu dolaştırmak için özel olarak oluşturulmuş dahili soğutma kanallarıyla terleyebiliyor.

Araştırmacılar ANDI sayesinde sıcak havanın insan vücuduna etkilerini gözlemlemeyi umuyor.

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