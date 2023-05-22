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İnsansı robot güvenlik görevlisi oldu: Nesneleri tutuyor, kapıları açıyor

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Yapay zeka ile güçlendirilmiş insansı robotlar, yüzleri, kolları ve "özerk" zihinleri olan güvenlik görevlileri olarak çalışmaya başlıyor.
İnsansı robot güvenlik görevlisi oldu: Nesneleri tutuyor, kapıları açıyor

Bilim insanları, otonom uzuvları ve zihinleri sayesinde insansı robotların sağlık ve konaklama sektörlerinde gelecekte iş bulabileceklerini umarken, insan benzeri robotların güvenlik görevlisi olarak iş gücüne girdiğini söylüyor.

 

Norveç merkezli mühendislik ve robotik şirketi olan 1X’e göre, otonom insan uzuvlarına ve dijital insan yüzüne sahip insansı EVE robotu, nisan ayının başından beri çalışıyor.

İnsansı robotlar, bakmakla yükümlü oldukları kişileri izlediklerinden emin olmak için alarm sensörleri ve hareket sensörleri olan bir kamera sistemi kullanıyor. Robotların ayrıca nesneleri tutmalarına ve hatta kapıları açmalarına olanak tanıyan çalışan uzuvları da bulunuyor.

İnsana benzeyen robotlar daha önce güvenlik alanında çalışmış olsalar da, EVE, nesneleri hareket ettirme ve kavrama yeteneği ile farklılaşıyor.

İŞ GÜCÜ SIKINTISINI ÇÖZEBİLİR

İnsansı işçilere geçiş, sağlık ve konaklama gibi toplumun diğer alanlarına daha fazla yapay zeka getirmek için atılan büyük bir adım olarak görülüyor.

1X’in CEO’su ve kurucusu Bernt Bornich, “Bu büyük vizyona sahibiz, işgücü sıkıntısı sorununu çözmek istiyoruz. Bunu nasıl çözeceğimize dair görüşümüz var ancak henüz çok fazla veriye ihtiyacımız var.”

“İşgücü kıtlığını düşünmediğimiz, herhangi bir ürün ve hizmete dönüştürülebilen sürdürülebilir enerji üretimine sahip olduğumuz tamamen farklı bir topluma sahip olacağımızı düşünüyorum.” dedi.

Teknolojik gelişmeler, finansman ve araştırma süresi nedeniyle genellikle zaman alsa da, yapay zekaya artan kamu ilgisi, iş yerindeki insansılar için gelişmelerin beklenenden daha hızlı gelmesi anlamına gelebilir.

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