  • BIST 92.141
  • Altın 214,593
  • Dolar 5,2893
  • Euro 6,0395
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

InSight Mars yüzeyine depremölçer indirdi

»
NASA'nın sismik inceleme aracı, en önemli veri toplama araçlarından biri olan depremölçer enstrümanını Kızıl Gezegen'in yüzeyine yerleştirdi.
InSight Mars yüzeyine depremölçer indirdi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'nın sismik inceleme aracı InSight, depremölçer (sismometre) enstrümanını Mars yüzeyine yerleştirdi.

NASA'dan yapılan açıklamada, InSight'ın en önemli veri toplama araçlarından biri olan "İç Yapı İçin Sismik Deney Aracı" (SEIS) adı verilen depremölçer cihazını, Kızıl Gezegen'in yüzeyine indirdiği belirtildi.

NASA, InSight'ın robotik kolunun SEIS'i yüzeye kondurduğu anın bir fotoğrafını yayımladı.

InSight proje yöneticisi Tom Hoffman, "Aracın Mars'taki etkinliklerinin zamansal seyri umduğumuzdan da iyi gidiyor. Sismometreyi güvenle yüzeye yerleştirmiş olmak hepimiz için harika bir Noel hediyesi oldu." ifadelerini kullandı.

SEIS'in ardından InSight'ın ısıölçer enstrümanı Isı Akış ve Fiziksel Özellikler İnceleme Aracı'nı (HP3) yüzeye yerleştirecek.

Öte yandan ayrı bir inceleme aracına sahip olmayan Dönüş ve İç Yapı Deneyi'nin de (RISE), InSight'ın radyo dalgalarını kullanarak Kızıl Gezegen'in çekirdek tabakası hakkında veri toplamaya başladığı kaydedildi.

Mars'a, 6 ay süren yolculuğun ardından 26 Kasım'da ulaşan InSight, Kızıl Gezegen'de sismik incelemeler yapacak ve Mars'ın yeraltı katmanlarına ilişkin veri toplayacak.

NASA'nın diğer Mars keşif aracı Curiosity, 2012 yılında Gale Krateri'ne inmişti. Gezginci robot, 6 yıl süren keşif faaliyeti süresince Kızıl Gezegen'in geçmişte mikrobiyolojik canlı yaşamına ev sahipliği yapmış olabileceğine dair çok sayıda kanıt toplamıştı.

"Mars Exploration Rover-B" (Mars Keşfi Aracı-B) ya da kısaca "MER-B" olarak adlandırılan Opportunity de NASA'nın Mars keşif aracı programının parçası olarak 2004'te gezegende Meridiani Planum Platosu'na inerek gezegen topoğrafyasına ilişkin gözlemler yapmaya başlamıştı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mars’taki ‘buz gölü’ görüntülendi21 Aralık 2018 Cuma 10:19
  • Bitcoin ne zaman doyma noktasına ulaşacak?21 Aralık 2018 Cuma 09:22
  • Almanya’da iPhone’un bazı modellerinin satışı yasaklanabilir20 Aralık 2018 Perşembe 21:56
  • İşte 2018’in en iyi akıllı telefonları20 Aralık 2018 Perşembe 17:25
  • Mavi Balina oyunundan kurtulanlar anlatıyor: 'Tam anlamıyla sanal ölüm tuzağı'20 Aralık 2018 Perşembe 12:01
  • Çocuklarınızı intihar oyunu Mavi Balina'dan nasıl korursunuz?20 Aralık 2018 Perşembe 11:07
  • Tüyler Ürperten Yapay Zeka (Video)18 Aralık 2018 Salı 17:43
  • EA Sports'tan tepki çeken Türkiye hatası18 Aralık 2018 Salı 12:53
  • Dünyanın en az arızalanan otomobilleri belirlendi: İşte o otomobiller17 Aralık 2018 Pazartesi 10:06
  • Vine'ın kurucusu ölü bulundu17 Aralık 2018 Pazartesi 09:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti