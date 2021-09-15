Inspiration4: Dört amatör astronotun uzay yolculuğu için geri sayım başladı

Dört "amatör astronotun" üç gün sürecek uzay yolculuğu bugün başlıyor. Elon Musk'ın şirketi SpaceX tarafından üretilen Falcon-9 roketinin yörüngeye taşıyacağı Dragon kapsülüne binecek olan dörtlü, bu macera sırasında çocukluk kanserlerine yönelik ilaçlar

Dört "amatör astronotun" üç gün sürecek uzay yolculuğu bugün başlıyor. Elon Musk'ın şirketi SpaceX tarafından üretilen Falcon-9 roketinin yörüngeye taşıyacağı Dragon kapsülüne binecek olan dörtlü, bu macera sırasında çocukluk kanserlerine yönelik ilaçlar için düzenlenen kampanyalara destek olacak.

Uçuş, ekipte yer alan ABD'li milyarder iş insanı Jared Isaacman tarafından finanse ediyor.

Bu uzay yolculuğu, milyarder iş insanları Richard Branson ve Jeff Bezos'un benzer yolculuklarının ardından uzay turizmini geliştirme yolunda atılan önemli bir adım olarak görülüyor.

Ekipteki diğer kişiler ise bir sağlık çalışanı, bir bilim eğitimcisi ve bir veri analisti.

Diğer insanlara da macera yaşamaları için ilham vermeyi amaçlayan dörtlüye, bu nedenle Inspiration4 (ilham veren dörtlü) deniyor.