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Instagram kurucularından yeni uygulama: Haber akış platformu

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Instagram'ın kurucu ortakları, TikTok'un algoritmik yaklaşımına dayalı olan ve kullanıcıların arkadaşlarıyla haber ve bilgi paylaşabileceği yeni bir platform yaptılar.
Instagram kurucularından yeni uygulama: Haber akış platformu

2018’de Instagram’dan ayrılan uygulamanın kurucu ortakları Kevin Systrom ve Mike Krieger, yeni bir platformla teknoloji dünyasının karşısına çıkıyor. İkili bu defa görseller yerine yazılara odaklanıyor.

Artifact isimli uygulama, The New York Times ve The Washington Post gibi en iyi haber kaynaklarından daha küçük niş bloglara kadar kişiselleştirilmiş ve derlenmiş yayıncı listesinden gelen haber içeriğine sahip. Kullanıcılar belirli hikayeleri tıkladığında, algoritma otomatik olarak kullanıcının ilgi duyabileceği benzer makaleleri, gönderileri ve hikayeleri gösteriyor.

Uygulama bugün kullanıma sunulsa da kullanıcıların öncelikle bir bekleme listesine katılmaları gerekecek ve bu liste uygulamayı indirmek için bağlantı içeren bir metin gönderecek.

ALGORİTMA KULLANIMI ÖN PLANDA

Uygulama, kullanıcının takip etmeyi seçtiği kişiler tarafından yayınlanan makalelerin bir beslemesini gösterecek ve gönderilere yorum içerecek. Ayrıca, kullanıcıların gönderiler hakkında arkadaşlarıyla özel olarak konuşabilmesini sağlayan bir mesaj kutusu yer alacak.

Systrom, kendisinin ve Krieger’in Artifact fikrini yıllardır tartıştıklarını ve makine öğrenimi sistemlerinin kullanıcılara içerik önerilerini iyileştirip iyileştiremeyeceğinden emin olmadığını; ancak, Instagram’daki deneyiminin bakış açısını değiştirdiğini, doğru ve kişiye özel bir beslemenin mümkün olduğuna inanmasını sağladığını söyledi: “Yıllar boyunca, tüketici deneyimini geliştirmek için makine öğrenimini her kullandığımızda, her şeyin gerçekten çok hızlı bir şekilde iyiye gittiğini gördüm.”

Artifact, Systrom ve Krieger, Instagram’dan ayrılmalarından bu yana yayınladıkları ilk uygulama değil; ikili, Covid-19’un yayılmasını izlemek için 2020’de Rt.live web sitesini kurdu.

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