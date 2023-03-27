Intel’in kurucu ortağı Gordon Moore hayatını kaybetti

ABD'li teknoloji devi Intel'in kurucularından biri ve Silikon Vadisi tarihinin önemli isimlerinden biri olan Gordon Moore, 94 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Intel ve Gordon ve Betty Moore Vakfı, Gordon Moore’un cuma günü ailesiyle birlikte Hawaii’deki evinde huzur içinde öldüğünü bildirdi.

1929’da San Francisco’da doğan Moore’un, California Teknoloji Enstitüsü’nde kimya alanında doktora derecesi bulunuyordu.

Moore ve uzun süredir meslektaşı olan Robert Noyce, Temmuz 1968’de Intel’i kurdu. Moore başlangıçta, başkan olduğu 1975 yılına kadar genel müdür yardımcısı olarak görev yaptı.

2006’da Intel’den emekli olduktan sonra Moore, zamanını Kaliforniya ve Hawaii arasında paylaştırdı ve 2018’de fahri başkanlığa geçiş yapana kadar Gordon ve Betty Moore Vakfı’nın yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı.

Moore, yaşamı boyunca odağını ve enerjisini hayırseverliğe, özellikle çevre koruma, bilim ve hasta bakımı iyileştirmelerine adadı. 72 yıldır evli olduğu eşiyle birlikte, 2000 yılında kurulan ve kuruluşundan bu yana hayır kurumlarına 5,1 milyar dolardan fazla bağışta bulunan Gordon ve Betty Moore Vakfı’nı kurdu.

Bilgisayar endüstrisine yaptığı resmi katkılara ek olarak, 1965’te çiplerin bilgi işlem gücünün zamanla ikiye katlanacağı, ancak teknoloji satın alan kitle için bilgisayar başına fiyatın düşeceği Moore Yasası’nın yaratıcısı olarak da ünlüdür.