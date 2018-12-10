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iOS 12.1.1 güncellemesinde kullanıcıları çıldırtan hata

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iOS 12.1.1 güncellemesi yayınlandı; ancak beraberinde bir sorunla birlikte!
iOS 12.1.1 güncellemesinde kullanıcıları çıldırtan hata

Yeni güncelleme ile gelen ve en çok şikayet alan problemlerden bir tanesi, güncelleme ile birlikte bazı iPhone akıllı telefonlarda mobil verinin kullanılamaz hale gelmesi.

iOS 12.1.1 güncellemesi bazı iPhone modellerinde sorun yarattı. Güncellemenin yüklendiği cihazlarda mobil verinin kullanılamaz hale geldiği dikkat çekiyor. Kablosuz internet bağlantısı ile alakalı hiç bir sorun oluşmasa da, mobil veri ile bağlanmanın tamamen engellendiği durum için henüz belli bir çözüm gözükmüyor.

Bu problem birçok farklı ülkede, tamamen rastgele olarak bazı telefonlarda görülüyor.

Eğer henüz iOS 12.1.1 güncellemesini yüklemediyseniz, bu soruna Apple tarafından resmi bir çözüm getirilene kadar beklemekte fayda var gibi.

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