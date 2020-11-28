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İphone 12 Türkiye'de 5999tl'den Ön Siparişe Çıktı

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Apple'ın yeni nesil iPhone modeli için muazzam bir kampanyanın startı verildi. iPhone 12 ülkemizde 5999TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıktı.
İphone 12 Türkiye'de 5999tl'den Ön Siparişe Çıktı

Apple'ın geçtiğimiz Ekim ayında tanıttığı yeni nesil iPhone modeli ülkemizde de satışa çıkıyor. 

Apple kısa süre önce iPhone 12 modellerinin Türkiye'deki satış fiyatlarını açıklamıştı. Bu fiyatlar hayli yüksek olunca teknoloji mağazaları da güzel bir kampanyaya imza attı.

Mevcut kampanya dahilinde iPhone 12'yi 5999 TL gibi uygun bir fiyattan almanız mümkün olacak. Nasıl mı? Dilerseniz detaylara MediaMarkt tarafından yayınlanan bilgilendirme metni ile göz atabilirsiniz.

MediaMarkt, bugünden itibaren Apple’ın yeni modelleri iPhone 12 ve iPhone 12 Pro’nun ön siparişine başladı. Teknoloji severlerin hem mediamarkt.com.tr hem de MediaMarkt mağazalarından ön siparişte bulunabileceği son teknoloji cihazlar, 10.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. MediaMarkt, iPhone 12 almak isteyen teknolojiseverlere eski telefonlarını getirmeleri koşuluyla 5.999 TL’den başlayan fiyat alternatifleri* de sunuyor.

Avrupa’nın açık ara 1 numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, teknolojiyi yakından takip edenlere özel Apple’ın son model telefonları iPhone 12 ve iPhone 12 Pro’yu Türkiye’de ön siparişe açtı. Bugünden itibaren hem MediaMarkt mağazalarında hem de mediamarkt.com.tr’de başlayan ön siparişlerde Apple iPhone 12 10.999 TL’den, iPhone 12 Pro ise 14.999 TL’den satışa çıkacak. Ön siparişte bulunan teknoloji severler, en yeni iPhone’ları 4 Aralık tarihinden itibaren teslim alabilecek.

Eski telefonunu getirenlere neredeyse yarı fiyatına satılıyor

MediaMarkt, son model iPhone’lara erkenden sahip olmak isteyen teknoloji severler için bu cihazları ön siparişe açmanın yanı sıra çeşitli avantajlar da sunuyor. Buna göre eski telefonunu MediaMarkt’a getirenler, Apple iPhone 12’ye 5.999 TL’den başlayan fiyatlarla* sahip olma fırsatı yakalayacak.

Apple iPhone 12 ve iPhone 12 Pro fiyat listesi

iPhone 12 64 GB: 10.999 TL
iPhone 12 128 GB: 11.499 TL
iPhone 12 256 GB: 12.499 TL
iPhone 12 Pro 128 GB: 14.999 TL
iPhone 12 Pro 256 GB: 15.999 TL
iPhone 12 Pro 512 GB: 17.999 TL

Apple iPhone 12 ve iPhone 12 Pro; ön siparişe ek olarak 4 Aralık tarihinden itibaren MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr’de satışa çıkacak.

*Apple iPhone 12 için 5.999 TL’den başlayan fiyat alternatifi; iPhone X 64 GB için geçerli olmakla birlikte 4.300 TL’lik geri alım bedelinin üzerine 1.000 TL eklenmesiyle gerçekleşiyor. Telefonlar için geri alım bedeli cihazların modeline göre değişmektedir

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