İran: Washington'ı İsrail misillemesine destek vermesi halinde ABD üslerinin hedef alınacağı konusunda uyardık

Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bagheri, "İsrail, İran'a misilleme yaparsa cevabımız bu geceki askeri harekattan çok daha büyük olacaktır" dedi

İran, nisan ayında Şam'daki konsolosluklarına gerçekleştirilen saldırıya karşılık olarak İsrail'e karşı saldırı düzenledi. Tahran, İsrail'e yüzlerce füze ve insansız hava aracı gönderirken, İsrail ABD ve Britanya gibi müttefiklerinin de desteğiyle çoğunu topraklarına ulaşmadan düşürmeyi başardı. Karşı saldırının ardından Orta Doğu'da daha geniş ve şiddetli bir savaşın başlayacağına ilişkin endişeler arttı.

Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bagheri devlet televizyonuna verdiği demeçte "İsrail İran'a misilleme yaparsa cevabımız bu geceki askeri harekattan çok daha büyük olacaktır" dedi ve Tahran'ın Washington'u İsrail'in misillemesine verilecek herhangi bir desteğin ABD üslerinin hedef alınmasıyla sonuçlanacağı konusunda uyardığını sözlerine ekledi.

Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami de Tahran'ın çıkarlarına, yetkililerine ya da vatandaşlarına yönelik herhangi bir İsrail saldırısına misillemede bulunacağı uyarısında bulundu.

Medyanın üst düzey yönetim yetkililerine dayandırdığı haberlere göre ABD Başkanı Joe Biden, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya ABD'nin İsrail'in İran'a yönelik herhangi bir karşı saldırısına yardım etmeyeceğini söyledi.

Axios ve CNN bu mesajın ikili arasında yapılan bir telefon görüşmesi sırasında iletildiğini bildirdi.