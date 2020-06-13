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İran'da Kovid-19 Kaynaklı Can Kaybı 8 Bin 730'a Yükseldi

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İran'da Kovid-19 Kaynaklı Can Kaybı 8 Bin 730'a Yükseldi
İran'da Kovid-19 Kaynaklı Can Kaybı 8 Bin 730'a Yükseldi

 İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 71 artarak 8 bin 730'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 71 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 410 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, böylece toplam can kaybının 8 bin 730'a, vaka sayısının da 184 bin 955'e çıktığını aktardı.

Hastalardan 2 bin 755'inin durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, şu ana kadar tedavilerinin tamamlanmasının ardından 146 bin 748 kişinin taburcu edildiğini belirtti.

Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise 1 milyon 219 bin 400 olduğu bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca Huzistan eyaletinin yanı sıra Hürmüzgan, Rezevi Horasanı ve Buşehr'in "kırmızı bölge" olarak belirlendiğini kaydetti.

Mayıs başında günlük yeni vaka sayısının 800'lere kadar düştüğü İran'da, yasakların kaldırılmasının ardından vaka sayıları yeniden yükselişe geçti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

İRAN CUMHURBAŞKANI RUHANİ: “KISITLAMALARI TEKRAR GETİRMEK ZORUNDA KALIRIZ”

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için alınan tedbirler ve sosyal mesafe kurallarına uyma oranının hazirandan itibaren yüzde 20'ye indiğine dikkati çekerek, "Eğer halkımızın sağlığı tehlikeye girerse kısıtlamaları tekrar getirmek zorunda kalırız." dedi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, başkent Tahran'da düzenlenen Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkedeki salgın süreciyle ilgili bilgi verdi.

Koronavirüs konusunda halen endişeli olduklarını belirten Ruhani, "Ülkede hastalığın zirvesini tekrar görmemek için sağlık talimatlarına riayet etmeli ve zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınmalıyız." dedi.

Halkın virüsle mücadele için belirlenen talimatlara ve sosyal mesafe kurallarına uyma oranının haziran başından itibaren yüzde 80'den yüzde 20'ye kadar düştüğünü gösteren bir rapordan söz eden Ruhani, bu durumun endişe verici olduğunun altını çizdi.

Ruhani, ülkedeki kısıtlamaların kurallara uyulması şartıyla kaldırıldığını hatırlatarak, "Eğer halkımızın sağlığı tehlikeye düşerse kısıtlamaları tekrar getirmek zorunda kalırız." dedi.

Ruhani, "kırmızı bölgeler" olarak adlandırılan yüksek riskli eyaletlerde salgının kontrol altına alınması için bölgesel kısıtlama kararları almak isteyen yerel yetkililerin talebinin bir sonraki toplantıda ele alınacağını belirtti.

Toplantıda, bazı kısıtlamaların kaldırılmasına dönük kararlar alındığını aktaran Ruhani, şöyle konuştu:

"Bu toplantıda, özel sergilerin ve davet salonlarının yüzde 50 kapasiteyle açılmasına izin verildi. Aynı şekilde, halk kütüphaneleri ve kahvehanelere de daha sonra açıklanacak sağlık protokolleri çerçevesinde faaliyet izni verildi. Yaz kampları gibi bazı kültürel faaliyetler ise halen yasak kapsamında."

Bu süreçte elektronik devlet (e-devlet) sistemini güçlendireceklerini söyleyen Ruhani, "Bugünkü toplantıda vatandaşların mümkün olduğunca kurumlara müracaat etmeden işlemlerini gerçekleştirmeleri gerektiği tavsiyesinde bulunuldu. Bu doğrultuda her hafta bir büyük hizmet e-devlet sistemine taşınacak." dedi.

İran'da nisan ortalarında düşüşe geçen günlük vaka sayıları ve can kayıpları, son haftalarda tedbirlerin gevşetilmesinin ardından ve bazı eyaletlerde sosyal mesafe kurallarına uyulmaması nedeniyle yeniden artmıştı. Yetkililer, vakalarda artış görülmesininin nedeninin testlerin yaygınlaştırılması olduğunu ve halkın endişelenmemesi gerektiğini belirtmişti.

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