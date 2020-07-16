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İran'da üç kişinin idam cezası durduruldu

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İran'da üç kişinin idam cezası durduruldu
İran'da üç kişinin idam cezası durduruldu

İranlı yetkililer, sosyal medyada düzenlenen kampanyanın ardından hükümet karşıtı protestolarda yer alan ve ikisi Türkiye tarafından iade edilen 3 kişinin idamını durdurdu.

İranlı yetkililer, sosyal medyada düzenlenen kampanyanın ardından hükümet karşıtı protestolara katılan üç kişiye verilen idam cezasını durdurdu.

BBC'de yer alan habere göre, Yüksek Mahkeme'nin salı günü idam kararlarını onamasının ardından başlatılan kampanyada kullanılan #do_not_execute (#idam_etmeyin) etiketi sosyal medyada 7,5 milyon kez paylaşıldı. Kampanyaya birçok ünlü isim katıldı.

Bunun ardından mahkeme, Emirhüseyim Muradi, Muhammed Recebi ve Sayid Temcidi'nin yeniden yargılanması hükmüne vardı.

İran'da Kasım 2019'da petrol fiyatlarının yükselmesi nedeniyle başlayan protestolara katılması nedeniyle idam cezasına çarptırılan üç kişiden Recebi ve Temcidi'yi Türkiye İran'a iade etmişti.

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