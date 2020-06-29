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İranlı film yıldızına hapis cezası verildi

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İranlı film yıldızına hapis cezası verildi
İranlı film yıldızına hapis cezası verildi

İran'ın en ünlü sinema oyuncularından Taraneh Alidoosti'nin "hükümet karşıtı aktivizm" suçlamalarıyla beş ay hapis cezası alacağı belirtildi.

BBC Farsça'nın haberine göre Alidoosti'nin avukatı Kaveh Rad, Twitter'da yaptığı paylaşımda oyuncunun hapis cezasının iki yıl ertelendiğini ve resmi olarak 1 Temmuz'da duyurulacağını söyledi. Oyuncunun avukatı verilen cezayı İranlı yetkililerin gözdağı verme hamlesi olarak yorumladı.

Variety, suçlamaların görünüşe göre kolluk kuvvetlerine dair olumsuz Twitter paylaşımlarıyla ilişkili olduğunu aktardı.

Asghar Farhadi'nin Satıcı (The Salesman) filminin yıldızı, bu yıl Ocak'ta İranlı yetkililere karşı sert eleştiriler yöneltmiş ve 5,8 milyon takipçisine şunları yazmıştı: Bizler yurttaş değiliz, tutsağız, milyonlarca tutsak. Gönderi daha sonra silinmişti.

Oyuncunun ayrıca İran'ın sivil "ahlak polislerinden" birini sokakta başörtüsü takmadığı için bir kadını aşağılarken ve kadına saldırırken gösteren videoyu Twitter'da paylaştığı aktarıldı.

"İran'ın Natalie Portman'ı" diye anılan Alidoosti, 21 Ocak'ta ilk olarak "devlete karşı propaganda faaliyetleri" suçlamasıyla İran'ın Kültür ve Medya Başsavcılığı'na çağrılmış ve kefalet karşılığında salınmıştı. Dava daha sonra ceza mahkemesine gönderildi.

Alidoosti, oyunculuk kariyeri boyunca insan haklarıyla ilgili düşüncelerini açıkça dile getirdi. 2016'da Cannes Film Festivali'nde Satıcı filmi için düzenlenen basın toplantısında, kolunda yumruğunu kaldırmış "kadın gücü" sembolü dövmesinin görülmesiyle Tahran'da büyük öfkeye neden olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın seyahat yasağını Twitter'da "ırkçı" diye damgalayan oyuncu, Satıcı filminin Yabancı Dilde En İyi Film Oscar'ını aldığı 2017 Akademi Ödülleri törenini yasağı protesto amacıyla boykot etmişti. Alidoosti, iki yıllık süre içinde başka bir suçtan hüküm giymemesi halinde hapis yatmayacak.

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