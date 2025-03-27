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İrsen Küçük Ortaokulu öğretmenleri: Bilimsel ve laik eğitimden taviz vermeyeceğiz

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İrsen Küçük Ortaokulu öğretmenleri, bilimsel ve laik eğitimden taviz vermeyeceklerini ifade ederek, eğitim sistemindeki baskılara karşı velileri ve halkı desteğe çağırdı
İrsen Küçük Ortaokulu öğretmenleri: Bilimsel ve laik eğitimden taviz vermeyeceğiz

İrsen Küçük Ortaokulu (İKO) öğretmenleri, eğitimde laiklik ve bilimsel anlayışın korunması için kamuoyuna çağrıda bulundu. Son dönemde eğitim sisteminde yapılan değişikliklerin öğrenciler üzerinde baskı oluşturduğunu belirten öğretmenler, eğitimin politik ve ideolojik müdahalelerden uzak tutulması gerektiğini vurguladı.

Öğretmenler adına yapılan açıklamada, eğitimde laik ve bilimsel düşüncenin esas olduğu hatırlatılarak, zorunlu eğitim çağındaki çocukların dini sembollerle yönlendirilmesinin pedagojik ilkelere aykırı olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Atatürkçü eğitim anlayışı, bireylerin özgürce düşünebilmesini, çağdaş ve akılcı bir bakış açısıyla yetişmesini amaçlar. 18 yaş altındaki çocuk ve gençler, zihinsel ve duygusal olgunluklarını tamamlamamış olduklarından, dini inançlara dayalı kıyafet tercihlerinin bireysel bilinç çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Eğitim kurumlarında tarafsız ve eşit bir ortam korunmalıdır."

ÖĞRENCİ ÜZERİNDE BASKI OLUŞTU

İKO öğretmenleri, okulda yaşanan son olaylara da dikkat çekerek şu bilgileri paylaştı:

Şubat tatili sonrası bir öğrencinin başörtüsüyle okula geldiği,

Okul idaresi ve rehberlik servisinin öğrenciye yönelik hassas bir yaklaşım sergileyerek ailesiyle iletişime geçtiği,

Konuyla ilgili olarak Bakanlığa resmi yazı gönderildiği, ancak 10 günlük yasal süreç içinde herhangi bir yanıt alınamadığı,

Belirsizliğin devam etmesi üzerine öğretmenlerin, sendikayla birlikte laik düzenin korunması adına ortak bir karar aldığı belirtildi.

Öğretmenler, eğitim sisteminin politize edilmesine izin vermeyeceklerini vurgulayarak, "Bilimsel, laik ve demokratik eğitim anlayışına zarar verecek her türlü düzenlemenin karşısında duracağız" ifadelerini kullandı.

VELİLERE ÇAĞRI: OKUL KAPISINDA BULUŞUYORUZ!

Eğitimin ideolojik tartışmaların içine çekilmesine karşı olduklarını belirten İKO öğretmenleri, toplumun tüm kesimlerini eğitim sistemine sahip çıkmaya davet etti. Velilere seslenen öğretmenler, "Eğitimde tarafsız ve eşit bir ortamın korunması gerektiğine inanıyoruz. Tüm velilerimizi yarın sabah okul kapımıza desteğe bekliyoruz!" çağrısında bulundu.

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