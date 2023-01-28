İşçiler Robin Hood’dan esinlenip sivil itaatsizlik eylemi başlattılar

Fransa'da enerji sektörü çalışanları, emeklilik yaşını 64'e çıkarmayı öngören tartışmalı reforma tepki olarak gittikleri grevler kapsamında, faturalarını ödeyemediği için elektrik ve doğal gazı kesilen hanelere ücretsiz enerji akışı sağlamaya başladı.

Fransız basınındaki haberlere göre, Genel İş Sendikasının (CGT) enerji sektörü bünyesindeki çalışanlar, emeklilik reformuna tepkilerini, hikaye kahramanı Robin Hood’dan esinlenip, birkaç gündür birçok kentte itaatsizlik eylemleri başlatarak gösterdi.

Kreş, okul, hastane, üniversite, kütüphane, vakıf, halka açık yüzme havuzu, spor salonları ve lojmanlara ücretsiz enerji akışı başlatan çalışanlar, kasap ve fırın gibi küçük işletmelerin enerji faturalarını da en düşük tarifeye çekti.

CGT bünyesindeki Enerji ve Maden Sendikaları Genel Sekreteri Fabrice Coudour, eylemlerini Paris’in yanı sıra Lille, Nantes, Lyon, Nice, Marsilya ve Saint-Nazaire kentlerinde sürdüreceklerini açıkladı.

ÇALIŞANLAR YÖNETİCİLERİN ELEKTRİĞİNİ KESECEK

“Bu, daha başlangıç. Robin Hood eylemlerini istediğimiz zaman yapmaya devam edeceğiz” diyen Coudour, eylemlerini reformu destekleyen yöneticilerin ve kamu kurumlarının elektriklerini keserek sürdüreceklerini belirtti.

Coudour, hükümetin emeklilik reformuna karşı, 31 Ocak’ta ülkede düzenlenecek protestolara katılımın artırılması çağrısı yaptı.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Europe 1 radyosuna yaptığı açıklamada, eylemleri “kabul edilemez” olarak nitelemişti.

HÜKÜMET TEPKİ GÖSTERDİ

Le Maire, “Fransa’da karar verici CGT değil, tarifeleri belirleyen CGT değil, kimin ne ödeyeceğine karar verecek olan CGT değil, devlettir. Temsilcileri aracılığıyla Fransız halkıdır.” ifadelerini kullandı.

Sendikalar ise eylemlerinin grev hakkı kapsamında yasal olduğunu savundu.