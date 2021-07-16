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İshale Ne İyi Gelir?

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Vücudun dengesini bozan ve günlük hayatı olumsuz etkileyen rahatsızlıkların başında gelen ishal; genel olarak da birkaç gün içinde kendiliğinden geçen bir durum olsa da, birkaç günden fazla sürerse farklı sorunların habercisi olabilir.
İshale Ne İyi Gelir?

Vücudun dengesini bozan ve günlük hayatı olumsuz etkileyen rahatsızlıkların başında gelen ishal; genel olarak da birkaç gün içinde kendiliğinden geçen bir durum olsa da, birkaç günden fazla sürerse farklı sorunların habercisi olabilir. Peki ishale ne iyi gelir?

İshal, en yaygın ve aynı zamanda en rahatsız edici sindirim bozukluklarından biri olarak biliniyor. Karın ağrısı ve sürekli tuvalete çıkma isteği gibi belirtilerle kendini gösteren, insanların hayat kalitesini düşüren bir rahatsızlık olan ishal, doğru beslenme ve bazı püf noktaları ile kontrol altına alınabiliyor. Beslenme önerileri ile ishalin hızla iyileştirilmesi ve ishalin ortadan kaldırılması mümkün. 

İşte ishale iyi gelen yöntemlerden bazıları…

MUZ, PİRİNÇ LAPASI, PATATES HAŞLAMA…

İshal olan kişilerin kullanması gereken doğru besinlerin arasında özellikle kabuksuz elma, havuç suyu veya taze havuç, muz, pirinç lapası, pirinç çorbası veya pirinç suyu, patates haşlama veya püresi, yoğurt ve ayran geliyor.

İshale iyi gelen bir diğer yöntem ise limonlu kahve yöntemi olarak biliniyor. Bir tatlı kaşığı Türk kahvesinin içerisine birkaç damla limon damlatarak uygulanan bu yöntemin ishali kesmede etkili olduğunu biliniyor.

İSHALKEN ÇOK YAĞ KULLANMAYIN

Öte yandan ishal süresince iyice haşlanmış olan yağsız dana, tavuk, sığır ve kuzu etleri tavsiye edilebilir. Ayrıca ishal olan kişiler için yemek hazırlanırken, çok az yağ kullanılmalı ve mümkünse ızgara, haşlama ve fırınlama yöntemi ile pişirilen yemekler tercih edilmelidir.

Özellikle haşlanmış patates tüketmek ishal olan kişilere önerilir. İshal olduğunuzda patatesi haşlayıp ve tuzlayarak tüketmek ishale iyi gelebilir.

İSHAL SÜRESİNDE BUNLARI TÜKETMEKTEN KAÇININ

Enginar, lahana, bürüksel lahanası, yeşil fasulye, kuru bezelye ve yeşilbiber gibi besinler, ishal süresince mümkünse tüketilmemelidir. Kepekli ürünler, diyet bisküviler, çiğ sebzeler, yer fıstığı, ayva, çikolata, yağlı yemekler, kızartmalar, marul ve beyaz lahana da ishal bitene kadar uzak durulması gereken besinler arasında.

Ayrıca bu sürede asitli içeceklerden uzak durulması da önem taşıyor. İshal olduğunuzda asitli içecekler tüketmek yerine daha sağlıklı olan içecekleri tüketmek uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor. 

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